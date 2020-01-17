Microsoft, Windows 10 Insider'ın 19546 yapısı ile birlikte Hesap Makinesi uygulamasına özel bir Grafik Modu getirdi. Yeni Hesap Makinesi, kullanıcıların bilgisayarlarında fonksiyon grafikleri çizip analiz edebilmelerini sağlayacak.

Microsoft, Windows 10'a yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Son güncelleme ile birlikte Windows 10 Insider sürümüne grafik çizebilen Hesap Makinesi uygulaması geldi. Artık matematiksel grafiklerinizi Hesap Makinesi'ne çizdirebilecek ve grafik üzerinden fonksiyonları analiz edebileceksiniz.

Windows 10 19546 yapısı, Windows Hesap Makinesi için özel bir Grafik Modu'nun yanı sıra Windows'ta arama dizini oluşturma ile ilgili sorunları ve sorunları belirlemenize yardımcı olan yeni bir Indexer Diagnostics uygulaması da aldı. Microsoft daha önce şirketin hızlı döngüdeki kullanıcıları daha kapsamlı bir güncelleme grubuna geçirdiğini söylemişti, ancak yeni Hesap Makinesi özellikleri yaklaşan "20H1" sürümünün bir parçası olarak gelmeyecek ve ayrı olarak yayınlanacak.

Artık Hesap Makinesi ile grafik çizebileceksiniz

Lineer cebir grafikleri, WolframAlpha gibi sitelerde zaten çizdirilebiliyordu. Ancak Windows'un Hesap Makinesi uygulaması, direkt olarak gömülü bir uygulama üzerinden grafik çizmek ve analiz etmek için cazip bir seçenek olacak. Hesap makinesi birden fazla denklemi çizmenize izin verirken, grafikleri ayarlamanıza, renklendirmenize ve fonksiyona ikinci bir değişken ekleyip değer atamanıza olanak sağlıyor.

Yeni Hesap Makinesi, grafik çizildikten sonra, X ve Y eksenindeki kesişim noktaları hakkında ayrıntılar vererek grafiği analiz etmenize izin veriyor. Ayrıca Hesap Makinesi, grafik üzerinde yer alan çeşitli noktalardaki kesin değerleri görmeniz için mouse imleciyle fonksiyonu izleyebilmenizi sağlıyor. Microsoft yıllardır hesap makinesi uyguamasının eksiklikleri nedeniyle eleştiriliyordu. Ancak, yeni Hesap Makinesi hem yetenekli hem de pratik görünüyor.

Indexer Diagnostics uygulamasının Windows mağazasında ekran görüntüleri yer almadığı için uygulamanın neler yapabildiği henüz açık değil. Microsoft, Indexer Diagnostics uygulamasının arama yetenekleri konusundaki anlayışınızı geliştirmenize yardımcı olacağını belirtiyor.