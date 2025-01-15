Sıra dışı tasarımlı telefonlarıyla tanıdığımız Nothing'in CEO'sunun e-postası sızdırıldı, şirketin 2025'te tanıtacağı ürünler ortaya çıktı. Şirket, 2025'i "en büyük yılı" olarak görüyor.

Birleşik Krallık merkezli teknoloji devi Nothing, son yılların yükselişteki markalarından biriydi. Bu yüzden de sıra dışı telefon tasarımlarıyla tanıdığımız markanın 2025’te neler yapacağı merak ediliyordu. CEO Carl Pei’nin sızdırılan bir e-postası, bu konuda fikir edinmemizi sağladı.

Sızıntı, Nothing’in 2025 yılında tanıtacağı bazı ürünler hakkında bize fikirler veriyor. Amiral gemisi telefon da dahil birçok yeni ürünü bu yıl şirketten göreceğiz.

Nothing Phone (3), yepyeni bir telefon ve dahası geliyor

Evan Blass isimli güvenilir sızıntı kaynağı tarafından ortaya çıkarılan e-postaya göre şirket, 2025’i şimdiye kadarki “en büyük yılı” olarak görüyor. Marka, bu yıl 2 yeni akıllı telefon başta olmak üzere birbirinden ilginç ürünler çıkaracak.

Tabii ki en çok dikkat çeken, amiral gemisi telefonu olacak Nothing Phone (3) olacak. Şirket bir önceki nesil Phone (2)’yi Temmuz 2023’te tanıtmıştı. Üzerinden uzun bir süre geçmesi nedeniyle de yeni nesil merak ediliyordu. Bu yıl nihayet telefonun güncellendiğini göreceğiz. E-postaya göre cihaz, kullanıcı arayüzünde çığır açacak yeniliklerle gelecek. Ayrıca yapay zekâ entegrasyonu da olacak.

Phone (3) ile ilgili şimdiye kadar çıkan bilgilerde, cihazın telefoto kameraya sahip olacağı, Snapdragon 7s Gen 3’ten güç alacağı ve eSIM desteğine sahip olacağı görülmüştü. Fiyatının ise 340 dolar civarında uygun olmaya devam edeceği tahmin ediliyordu.

Ayrıca yılın ilk çeyreğinde şirket için “dönüm noktası” olarak nitelendirilen yepyeni bir akıllı telefonun geleceğinin de sinyalleri verilmiş. Maalesef detayları ve ismi konusunda bir bilgi yok. Ancak söylentiler, ya uygun fiyatlı bir model olacağı ya da CMF markası altında bir ürün olacağı yönünde.

Pei, bu yıl kişisel cihazları yeniden tanımlamayı hedeflediklerini de belirterek şu ifadeleri kullanmış ve heyecan verici ürünlerin geleceğinin sinyallerini vermiş: “Sizi tanıyan, hayatınızı kolaylaştıran bir teknoloji yaratıyoruz.”

Bunlar dışında şirketten farklı telefonlar görmemiz de olası. Ayrıca kulaklık gibi ürünlerin de yenilendiğini görebiliriz. Kısacası 2025, Nothing için yapay zekâ odaklı yine ilginç tasarımlara sahip cihazlar içeren dolu dolu bir yıl olacak.