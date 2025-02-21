Nothing, Phone (3a) ile iPhone 16 Pro Max kamera karşılaştırmasında insanları yanlış yönlendirmiş olabileceğini itiraf etti. Buna göre videoda, iPhone 16 Pro Max'in daha düşük ultra geniş kamerası kullanılırken Phone (3a)'nın ana kamerası kullanılmış.

Nothing, 4 Mart günü yeni telefonlarını bizlerle buluşturmayı planlıyordu. Bunlardan biri de orta segmentteki Phone (3a) idi. Şirket, daha birkaç hafta olsa da cihaza yönelik tanıtımlarına şimdiden başlamıştı. Bunlardan biri de bizim de sizlerle birkaç gün önce paylaştığımız Nothing Phone (3a) ile iPhone 16 Pro Max’in kamera karşılaştırmasıydı.

Bu karşılaştırmada şirketin yeni telefonunun Apple’ın en üst seviye cihazı ile kapışabileceğine dair görüntülere ve ifadelere yer verilmişti. Ancak olayın aslının böyle olmadığı görüldü.

Nothing, Phone (3a)’nın ana kamerasıyla iPhone 16 Pro Max’in ultra geniş kamerasını karşılaştırdığını itiraf etti, izleyenlerden özür diledi

Nothing, yaptığı açıklamada bu videoda eşit bir karşılaştırma yapılmadığını itiraf etti. Şirket, aslında testlerde her türden sensörü kullandıklarını ancak videoya eklenen kısımlarda iPhone 16 Pro Max’in sadece daha düşük kaliteli ultra geniş kamerasını eklediklerini ifade etti. Nothing’in telefonunun ise ana kamerası kullanılmıştı. Yani ana kamera ile ondan çok daha aşağıda olan ultra geniş kamera aynıymış gibi karşılaştırıldı.

Hâliyle de bu sonuçlar ortaya çıktı. Şirket, herhangi bir yanlış yönlendirme amacının olmadığını ve kurgu sürecinde böyle bir hata yaşandığını aktardı. Bir dahakine daha dikkatli olacaklarını belirtirken gelen tepkilerin ardından konu hakkındaki yorumu videonun altına sabitledi.

Nothing’in gerçekten de hata yaptığını düşünebiliriz çünkü Phone (3a) ile iPhone 16 Pro Max karşılaştırılabilecek seviyede telefonlar değiller. Phone (3a) uygun fiyatlı bir cihaz olacakken iPhone 16 Pro Max, en üst seviyede amiral gemisi bir cihaz. Bu nedenle Nothing’in kendi cihazını daha iyi göstermek istemesinin hiçbir mantıklı nedeni yok.

Nothing özür dileyip hata yaptığını itiraf etse de orijinal videonun hâlâ şirketin kanalında durduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden hâlâ yanlış yönlendirici olabileceğini söylemek mümkün. Ne de olsa herkes yorumlara inip sabit yoruma bakmayabiliyor.

Olaya konu olan video: