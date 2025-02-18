Nothing'in önümüzdeki haftalarda tanıtacağı yeni telefonu Nothing Phone (3a)'nın kamerası iPhone 16 Pro Max ile kıyaslandı.

Telefonlarındaki etkileyici tasarımıyla dikkat çeken Nothing'in yeni telefonu Nothing Phone (3a) yakında tanıtılacak. Bugün ise bir YouTuber, Nothing Phone (3a)'nın kamerasını iPhone 16 Pro Max'in kamerası ile kıyasladı.

Nothing Phone (3a) yepyeni bir periskop lens ve 6x yakınlaştırma özelliğine sahip, bu da uzaktan detaylı çekimler yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ana sensör ise %64 daha fazla ışık yakalayarak görüntülerdeki netliği ve derinliği artıracak.

Ayrıca TrueLens Engine 3.0, yapay zekâ destekli ton haritalama ve sahne algılama ile fotoğrafları bir üst seviyeye taşıyacak. Nothing Phone (3a) ayrıca Ultra HDR ve 4K video kaydını da destekleyecek.

Nothing Phone (3a) vs iPhone 16 Pro Max

Telefonun kamerasına dair bunun dışında daha fazla detay paylaşılmamış olsa da iPhone 16 Pro Max ile olan kamera kıyaslamalarında etkileyici sonuçlar elde ettiğini söylemek mümkün.

Videodaki kıyaslamaların yanı sıra her iki telefonla çekilen birkaç fotoğrafın kıyasını da aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Nothing Phone (3a)

iPhone 16 Pro Max

Nothing Phone (3a)

iPhone 16 Pro Max

Nothing Phone (3a)

iPhone 16 Pro Max

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