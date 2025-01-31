Nothing'in yeni orta segment telefonu Phone (3a)'nın tüm özellikleri sızdırıldı. Telefonun ülkemize gelme ihtimali var.

Türkiye’de de satış yapan sıra dışı tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing, bu yıl iddialı olmayı planlıyordu. Bu kapsamda şirket, amiral gemisi Phone (3) modelini tanıtacaktı. Onun yanı sıra (3a) ve (3a) Plus olmak üzere orta segmentte iki telefon daha getirmesi bekleniyordu.

Şimdi ise orta segmentteki Nothing Phone (3a) modelinin ekranı, kamerası ve diğer detaylarıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı. Cihazın, uygun fiyatına rağmen iddialı olacağı görüldü.

İlk telefoto kamera, daha büyük ekran

Gadget Bits isimli sızıntı kaynağının X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Nothing Phone (3a), önceki nesilden daha da büyük olacak 6,8 inçlik OLED bir ekranla gelecek. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. Önceki version (2a), 6,7 inçlik ekrana sahipti.

Cihazın Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alması bekleniyor. Kamera tarafında ise büyük iyileştirmeler var. Öyle ki sızıntıya göre cihaz, 2x zoom sunan 50 MP’lik telefoto kameraya kavuşarak bir ilke imza atacak. Önceki modellerde böyle bir şey yoktu. Ayrıca 50 MP telefoto nedeniyle ultra geniş sensörün 8 MP’e düşeceği de aktarılmış. Ana kameranın da 50 MP olması bekleniyor. Ön kameranın 32 MP olacağını ekleyelim.

Bunlar dışında cihazın batarya tarafında bir değişiklik görmesi beklenmiyor. Yine 5000 mAh kapasiteli ve 45W hızlı şarj destekli bir batarya göreceğiz. Android 15 tabanlı Nothing OS 3.1 ile kutudan çıkmasının beklendiğini ekleyelim.

Nothing, yakın zamanda 4 Mart’ta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Etkinlikte ne tanıtılacağı belli değil anca Phone (3a) modelinin gelmesi olası. (2a) Türkiye’de satışa çıkmıştı. Bu yüzden yeni modelin de ülkemize gelme ihtimali var.