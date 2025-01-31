Geçtiğimiz yıl NOW TV ismi ve logosuyla yeniden markalanan kanala yönelik RTÜK'ten beklenmedik bir karar geldi.

Daha nispeten yeni isim değişikliğine giden NOW TV, alınan yeni kararla birlikte bir kez daha isim ve logo değişikliğine gitmek zorunda.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV'ye isim değişikliği yapması için 30 gün süre verdi. Kararın sebebi, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı şirketin marka benzerliği nedeniyle yaptığı itiraza dayanıyor.

NOW TV'ye yönelik marka benzerliği itirazı haklı bulundu

Türk Patent ve Marka Kurumu, NOW TV markasının benzerlik taşıdığı gerekçesiyle itirazı haklı buldu. Bunun üzerine RTÜK, NOW TV'nin ismini ve logosunu değiştirmesi gerektiğini duyurdu.

Gelişmeyi RTÜK Üyesi Tuncay Keser şahsi X hesabı üzerinden duyururken, NOW TV'nin yeni logo ve belgelerini eksiksiz bir şekilde sunmadığı takdirde RTÜK'ün yayınları 3 ay süreyle durdurmak zorunda kalacağını ve lisans iptalinin gündeme geleceğini söyledi.

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