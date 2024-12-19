RTÜK, gençler üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi. Sonuçlarda günlük ortalama 4,5 saatini internette geçirdikleri bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , Türkiye’deki 15-21 yaş arasındaki gençler arasında bir araştırma gerçekleşti. Sonuçları RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler tarafından açıklanan araştırmada, internet kullanımı gibi durumlar incelendi.

6.500 çocuk ve gençle gerçekleştirilen araştırma sonucunda, bu kitlenin günlük ortalama 4,5 saatini internette geçirdiği ortaya çıktı. 1 saat 40 dakikasını televizyonda, 1,5 saatini dijital platformlarda, 52 dakikasını da radyo dinleyerek geçirdikleri de bulundu.

Gençlerin %17’sinin gizli hesabı var, her 10 gençten 4’ü ekran bağımlısı

Veriler, araştırmaya katılan gençlerin %95’inin sosyal medya hesabı olduğunu gösterdi. Hesabı herkese açık olanların oranı %37 olarak kaydedilirken haber bakmak için kullananların ise %71 olduğu belirtildi.

En çok dikkat çeken verilerden biri ise aileden gizli hesaplar oldu. Öyle ki “Ailenizden gizli sosyal medya hesabınız var mı?” sorusuna %17 civarında, yani beşte biri kadar kişi olumlu yanıt verdi. Bu da gizli profil sayısının bir hayli fazla olduğunu gözler önüne serdi.

İnternet, gençlerin en çok güvendiği araçmış. Ondan sonra televizyon, en son ise radyo geliyormuş. Ayrıca veriler, 10 gençten 4’ünün yüksek düzeyde ekran bağımlığısı olduğu da görüldü. Son olarak dijital okuryazarlık oranları da belli oldu. Buna göre %29,4’ü yüksek düzeyde, %35’i orta seviyede, %35,6’sı ise düşük seviyede dijital okuryazarmış. Bu da hâlâ bu konuda gelişmemiz gerektiğinin bir göstergesi.