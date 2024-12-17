NVIDIA app uygulamasının oyunlarda performans kaybına yol açtığı tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan NVIDIA, geçici çözüm yolunu açıkladı.

Özellikle de oyunseverlerin bir numaralı ekran kartı tercihi olan NVIDIA, bundan kısa bir süre önce yeni bir uygulama yayımladı. "NVIDIA app" olarak isimlendirilen bu uygulama, oyun kitaplığınıza ve sürücü güncellemelerine hızlıca ulaşabilmenizi sağlıyordu.

Ancak NVDIA app uygulaması üzerinden yapılan testlerde bu uygulamanın biraz sorunlu olabileceği tespit edildi. Zira uygulama, bazı oyunlarda yüzde 15'e varan performans kaybına neden olabiliyordu. NVIDIA, konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı ancak geçici bir çözüm önerisi sundu.

İşte NVIDIA app uygulamasının performans testlerine ilişkin bir örnek

Yukarıda, NVIDIA app uygulamasının Assassin's Creed Mirage oyununa ilişkin test sonuçlarını görüyorsunuz. Tabloda da görebileceğiniz üzere NVIDIA app uygulaması yüklenmeden yapılan testler ile yüklendikten sonra yapılan testler arasında ciddi farklar var. Mesela oyun 1080p orta ayarlardayken yapılan testlerde NVIDIA app yüklendiği zaman yüzde 9 civarı performans düşüşü yaşanıyor. 1080p ultra ayarlarda ise yüzde 12 civarı performans kaybı mevcut.

Tek örnek Assassin's Creed Mirage değil. Black Myth: Wukong, Stalker 2 ve Microsoft Flight Simulator 2024 gibi oyunlarda da benzer durumlar yaşanıyor. Mesela bir oyuncunun yaptığı testlere göre AMD Ryzen 7 9800X3D işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 Super ekran kartının kullanıldığı bir bilgisayarda Black Myth: Wukong, NVIDIA app yüklendiği zaman yüzde 15'e varan performans kaybı yaşanıyor.

NVIDIA, sorunun "Oyun Filtreleri ve Fotoğraf Modu" ile ilgili olabileceğini açıkladı

NVIDIA, konuyla ilgili açıklamasında yaşanan sorunun temel nedeninin NVIDIA app uygulamasındaki "Oyun Filtreleri ve Fotoğraf Modu" özelliği olabileceğini açıkladı. Konuyla ilgilendiklerini söyleyen NVIDIA yetkilileri, geçici bir çözüm yolu olarak "Oyun Filtreleri ve Fotoğraf Modu"nun kapatılabileceğini söylediler. Bu arada; yapılan testlerde bu geçici çözümün gerçekten de işe yaradığının tespit edildiğini söyleyelim.