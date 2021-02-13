NVIDIA'nın yarı iletken sektöründe önemli bir yere sahip olan Arm'yi bünyesine katmış olması, dev şirketlerin tepkisini topladı. Kim olduklarını açıklamayan kaynaklar, antitröst yetkililerini satın alıma müdahale etmeye çağırdı.

Bundan yaklaşık 6 ay önce NVIDIA, yarı iletken sektörü için önemli isimlerden birisi olan Arm'yi satın aldığını duyurmuştu. 40 milyar dolarlık bu satın alım sürecinin 18 ay içinde tamamlanması bekleniyor. NVIDIA, Arm'yi bünyesine katarak yapay zekânın daha ileri noktalara varmasını hedefliyor olsa da bu satın alım sektördeki şirketlerden tepki topladı.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Google, Microsoft ve Qualcomm, NVIDIA'nın 40 milyar dolara Arm'yi satın almış olmasını protesto etti. Dev şirketler, antitröst yetkililerini müdahale etmeye çağırdı. Bu çağrıyı yapan kişiler kendilerini sürece aşina kişiler olarak tanıttı ve halka açık bir şekilde konuşmaları yasak olduğu için kim olduklarını açıklamadı.

NVIDIA'nın Arm'yi satın almasına dev şirketlerden tepki geliyor:

NVIDIA'nın Arm'yi bünyesine katması, yarı iletken sektörünü önemli bir şekilde etkileyecek. NVIDIA, dev şirketi bünyesine katarak Apple, Intel, Samsung, Amazon ve Huawei gibi şirketlerin yongalarını lisanslayan yapıda söz hakkına sahip oldu. Arm, yarı iletken şirketlerle rekabet etmek yerine yonga tasarımlarını ve ilgili yazılım kodlarını lisanslıyordu.

Sektördeki şüphelerse NVIDIA'nın bu gücünü kötüye kullanabileceği yönünde. NVIDIA, Arm'yi artık kontrol edebilme gücüne sahip olduğu için rakiplerin teknolojiye erişimini sınırlayabilir veya bu teknolojilere erişim maliyetini artırabilir. Yani NVIDIA, rakiplerinin ilerlemesini engellemek için her şeyi yapabilir.

NVIDIA ve Arm arasındaki anlaşma henüz tamamlanmış değil. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için NVIDIA'nın ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve Çin'deki antitröst yetkilileri tarafından uzun bir inceleme sürecinden geçmesi gerekiyor. Büyük teknoloji şirketlerinin yapacağı muhalefetse bu yerlerden onay kazanma sürecini zorlaştırabilir, hatta satın alımı tamamen engelleyebilir.