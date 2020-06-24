NVIDIA'nın DirectX 12 Ultimate GeForce Game Ready Sürücüleri

Microsoft’un mart ayında duyurusunu yaptığı DirectX 12 Ultimate için NVIDIA kendi GeForce Game Ready sürücülerini yayınlamaya başladı. DirectX 12 Ultimate, oyunlarda yeni teknolojilerin kullanılabilmesinde önemli rol oynayacak.

NVIDIA’nın GeForce RTX kartları, donanım hızlandırmalı ışın izleme gibi pek çok teknolojik yeniliğin ilk karşımıza çıktığı kartlar olmuştu. Tabii bu yeniliklerin tam verimle çalışabilmesi için ona uygun olarak yazılımların da olması gerekiyor.

Microsoft, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinde DirectX 12 Ultimate için bir API de yayınlamıştı. Böylece GeForce RTX’in yeni özellikleri pek çok platform için standart hâline gelmişti.

GeForce Game Ready sürücüleri yayınlandı:

NVIDIA’dan gelen açıklamaya göre yeni GeForce Game Ready sürücüleri; 2004 ve sonrasında üretilmiş, Windows 10 işletim sisteminde çalışan bütün GeForce RTX ekran kartlarını destekleyecek.

Yeni sürücü güncellemeleri, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinde gelen donanım hızlandırmalı GPU planlama özelliğini de kullanılabilir hâle getirdi. Bu yeni özellik sayesinde ekran kartının üzerinde tam kontrolü elde etmek ve video belleği üzerinde tam kontrol sağlamak mümkün olabiliyor. Ayrıca bu sürücüler, Vulkan 1.2 için tam desteğe sahip ilk sürücüler oldu.

Böylelikle NVIDIA, DirectX 12 Ultimate uyumlu ilk sürücüleri geliştirdiğini söyleyerek rakiplerine de büyük bir fark oldu. Sürücüleri indirmek içinse bu bağlantıya tıklayarak listeye ulaşabilirsiniz.

G-SYNC uyumlu yeni ekranlar geldi:

Game Ready ve Studio sürücülerine ek olarak NVIDIA, yeni G-SYNC uyumlu ekranlara da yenilerini eklediğini duyurdu. Yeni eklenen cihazlar şunlar:

AOC AG273F1G8R3

ASUS VG27AQL1A

Dell S2421HGF

Lenovo G24-10

LG 27GN950

LG 32GN50T/32GN500

Samsung 2020 Odyssey G9

Samsung 2020 Odyssey G7 27"

Samsung 2020 Odyssey G7 32"

Bu yeni ekranların eklenmesiyle birlikte, G-SYNC uyumlu monitörlerin sayısı da 98’i bulmuş oldu. Çok yakın zamanda bu cihazların sayısının 100’ü aştığını görebiliriz. Yeni teknolojilerle oyunlar çok daha gerçekçi ve çok daha keyifli olacak gibi gözüküyor.