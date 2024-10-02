Finans dünyasında kazanç sağlamanın altın kurallarından biri de gelecekte değer kazanacak bir yatırımı ön görebilmek. O halde hayal edelim. Zamanına Apple, Nvidia ve Microsoft hisselerine yatırım yapmış olsaydınız bugün ne kadarımız olurdu?

Hayatın her alanında gelecekteki fırsatları bugünden ön görmek büyük avantaj sağlıyor. Hele ki, bunu finansal yatırımlarınızda yapmayı başardıysanız avantajınız yüklü miktarda bir finansal getiriye eş değer olabilir.

Teknoloji şirketlerinin bugün bu kadar değerleneceğini ön gördüğünüzü ve 10 yıl önce Apple, Nvidia ve Microsoft hisselerine yatırım yaptığınızı hayal edin. Bugün ne kadarınız olurdu?

Haydi hesaplamaya başlayalım. İlk olarak bu üç hissenin 10 sene önceki değerlerini bilmemiz gerekiyor.

Diyelim ki 2 Ocak 2014 yılında Apple, Nvidia ve Microsoft hisselerine 1000’er dolar yatırım yapmaya karar verdiniz.

Investing’in verilerine göre, o tarihte Apple 19,75$, Nvidia 0,40$, Microsoft ise 37,16$ üzerinden işlem görüyor.

Her bir hisseye 1000’er dolar yatırdığımızda portföyümüz aşağıdaki gibi oluyor;

50,63 Apple hissesi

2500 Nvidia hissesi

26,91 adet ise Microsoft hissesi

10 yıl boyunca sabırla beklediniz. Peki bugün portföyümüzün toplam değeri ne kadara ulaştı?

Diyelim ki 10 yılı aşkın bir sürenin ardından 29.09.2024 tarihinde portföyünüzü nakde çevirmeye karar verdiniz.

Ne kadar paranız olacağını söylemek için ilk olarak o tarihteki fiyatları öğrenmemiz gerekir.

29.09.2024 tarihinde Apple hissesi 227,72 dolar, Nvidia hissesi 121,35 dolar, Microsoft hissesi ise 428,02 dolardan işlem görüyor.

Her bir hisseye yapmış olduğunuz 1000’er dolarlık yatırım sonucunda, elinizde 50,63 Apple hissesi, 2500 Nvidia hissesi ve 26,91 adet Microsoft hissesi olduğunu biliyoruz.

O halde 1000 dolarlık yatırımınızın 10 yıl sonra geldiği durum şu şekilde olacaktır;

Apple: 11.529 dolar

Nvidia: 303.375 dolar

Microsoft: 11.518 dolar

Yani, 3000 dolar ile bu üç hisseye yatırım yapsaydınız 10 yıl sonra tam 326.422 dolarınız olacaktı!

100 kattan fazla kazanç getiren bu üç hissenin Türk lirası cinsinden karşılığı ise tam 11.140.782 lira!

Özetle, konuya bu şekilde baktığımızda yatırım fırsatlarını zamanında ön görebilmenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

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