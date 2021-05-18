NVIDIA bugün yaptığı açıklamada ekran kartı krizini nasıl çözeceğini açıkladı. Şirket, yeni çıkacak kartlarının kripto madenciler aleyhine özelliklere sahip olacağını belirtti.

NVIDIA bugün yaptığı açıklamada yeni çıkacak RTX 3060Ti, 3070 ve 3080 modellerinin "hash rate"lerini düşürerek ekran kartı yetersizliğine çözüm bulmaya çalışacağını açıkladı.

NVIDIA yeni üretilecek RTX 3060Ti, 3070 ve 3080 modellerinde oluşan ekran kartı yetersizliğinin önüne geçmek için bu ekran kartlarındaki hash rate oranlarını azaltarak ekran kartlarının kripto madencileri için daha az ilgi çekici olacağını ve bu sayede oyuncuların ekran kartlarına daha rahat erişebileceğini belirtti. Bildiğiniz gibi NVIDIA Şubat ayında da RTX 3060 ekran kartlarının hash ratelerini kısarak dağıtımını yapmıştı. Ancak kripto madenciler bir şekilde bu engeli atlatmıştı.

NVIDIA, krizi önlemek için bir adım daha atıyor

Ekran kartlarının önceki üretilen serilerinin hash rate'lerinde kısıtlama yapılmamış olmasıdan dolayı bu yeni çıkacak modeller "Lite Hash Rate" yada "LHR" yani "Azaltılmış Hash Rate" etiketleri ile satışa çıkacak. Maalesef bu teknoloji halihazırda satışta olan yada satın alınmış kartlara uygulamayacak ve sadece yeni üretilen ekran kartları LHR özellikli olacak.

Ekran kartlarının oyuncuların eline daha rahat geçmesi için çalıştıklarını belirten NVIDIA, mayıs ayı sonunda yeni seri ekran kartlarının dağıtımına başlayacağını belirtti. Kullanıcılardan bu konuda çok fazla şikayet aldıkları için bu konuya bir çözüm bulduklarını belirtiren NVIDIA oyuncuların rahat etmesini için gereken her şeyi yapacaklarını açıkladı.