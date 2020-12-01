NVIDIA, GeForce RTX 30 serisinin son üyesi olacak GeForce RTX 3060 Ti'ı tanıttı. Ekran kartı hem fiyatı hem de performansıyla dikkat çekti. RTX 3060 Ti, serinin en uygun fiyatlı üyesi oldu.

NVIDIA, 1 Eylül günü ekran kartı performansına yeni bir tanım getirecek GeForce RTX 30 serisini tanıtmıştı. NVIDIA'nın yeni serisi, GeForce RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarından oluşuyordu. Bu ekran kartları bir önceki nesle göre 2 kata yakın daha iyi performans sunuyordu.

Fakat NVIDIA'nın yeni serisi elbette yalnızca bu modellerle sınırlı kalmayacaktı. Yeni seri tanıtıldıktan birkaç hafta sonra NVIDIA'nın seriye ekleyeceği ekran kartı da belli olmuştu. Bu ekran kartı, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti'ın ta kendisiydi. İşte beklediğimiz o ekran kartı bugün tanıtıldı.

NVIDIA'nın uygun fiyatlı yeni nesil ekran kartı: RTX 3060 Ti:

NVIDIA, bugün serinin en düşük fiyatlı üyesi GeForce RTX 3060 Ti'yı tanıttı. NVIDIA, yeni ekran kartının RTX 2080 ve RTX 2080 Super ekran kartlarından daha iyi performans vermek üzere tasarlandığını açıkladı. Bunun yanı sıra yeni ekran kartı, şirketin açıklamasına göre bir önceki model olan RTX 2060 Super'den %40 daha hızlı olacak.

Yeni NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070'le hemen hemen aynı boyutları ve tasarımı taşıyor. Çift fanlı soğutma sistemine sahip olan ekran kartı, serinin diğer üyelerine göre daha açık bir gri renge sahip olacak. Yeni ekran kartının donanım kısmı da epey güçlü olacak.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı, 8 GB VRAM'e, 4.864 CUDA çekirdeğine, 38 ikinci nesil RTX çekirdeğine, 152 ikinci nesil Tensor çekirdeğine, 1.410 MHz taban saat hızına ve maksimum 1.665 MHz saat hızına sahip. Ekran kartı, NVIDIA'nın yeni 12 pinli güç bağlantısını da taşıyor. Şirket, ekran kartını kullanmak isteyenlere 600 W'lık güç kaynağı tavsiye ediyor. Zira ekran kartı, 200 W'a kadar güç tüketebiliyor.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, Avrupa'da 348 euro, İngiltere'de 369 pound, ABD'deyse 399 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ekran kartının ülkemizdeki fiyatıysa 4.545 TL'den başlayacak. Ekran kartı, dünya çapında 2 Aralık'ta satışa çıkacak. Görünüşe göre NVIDIA'nın yeni ekran kartı oyuncular için oldukça iyi bir seçim olacak.