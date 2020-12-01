Apple M1 İşlemcinin Nasıl Bu Kadar "Güçlü" Olduğu Açıklandı

Erik Engheim adlı geliştirici, Apple M1 işlemciyi derinlemesine inceleyerek nasıl bu kadar yüksek performans gösterdiğini ortaya çıkardı. Buna göre Apple M1'in performansındaki sır, ayrı donanım birimlerinde saklı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile ARM tabanlı Apple M1 işlemciden güç alan ilk Mac modellerini gün yüzüne çıkarmıştı. M1 işlemcili Mac’lerin piyasaya sürülmesiyle birlikte bir bir paylaşılmaya başlanan performans testi sonuçları, M1 işlemcili Mac’lerin Intel işlemcili Mac’lerden daha yüksek performans gösterdiğini ortaya çıkardı. Peki nasıl?

Geliştirici Erik Engheim, Apple’ın ARM tabanlı bir işlemci ile Intel işlemcilerden nasıl daha yüksek performans sunabildiğini keşfedebilmek için M1 yongasını derinlemesine inceledi. Engheim’ın bu konudaki en önemli tespiti; AMD ve Intel, işlemcilerinde genel amaçlı CPU çekirdeklerine yer verirken Apple M1’in özel görevlere odaklanan çekirdeklere sahip olması.

Apple M1 işlemcisi, tek bir görevden sorumlu pek çok farklı birime sahip

Bu farkı daha net bir şekilde açıklamak gerekirse; Apple M1 işlemci, klasik Intel ya da AMD işlemcilerdeki CPU ve GPU’dan farklı olarak makine öğrenimi işlemleri için bir Neural Engine'e, güç tasarrufu destekli bir video kod çözücü/kodlayıcıya, şifreleme için Secure Enclave’e, sıkıştırılmış dosyaları açmak gibi güçlü matematik işlemi gerektiren görevler için Dijital Sinyal İşlemcisi’ne ve görüntü işleme için bir Görüntü İşleme Birimi’ne sahip.

Ayrıca yeni Apple M1 işlemcide CPU, GPU ve diğer birimlerin veri kopyalamadan veri alışverişinde bulunabilmesini mümkün kılan birleşik bellek mimarisi de bulunuyor. Birleşik bellek mimarisi, birimler arası veri transferini hızlandırdığından doğal olarak performansta da artışa neden oluyor.

Apple’ın M1 işlemcisinde özel görevlere atanmış birimlere yer verebilmesinin, Intel ve AMD’nin ise bu konuda radikal kararlar alamamasının temel bir nedeni bulunuyor: yazılım. Apple, M1 işlemcisi ile çalışan Mac’lerde aynı zamanda kendi işletim sistemini kullandığından yazılım konusunda bir uyum sorunu yaşamıyor. Intel ya da AMD bunu gerçekleştirdiğinde ise Microsoft-Intel/AMD-PC/Dizüstü bilgisayar üreticisi üçgeninde bir yazılım ve güncelleme karmaşası dönecek.

Özetlemek gerekirse Apple, kendi işletim sistemi ve kendi işletim sistemine özel olarak geliştirilecek yazılımların getirmiş olduğu özgüven ile ARM tabanlı M1 işlemcisinde klasik CPU+GPU mimarisinin ötesine geçerek işlemciye yalnızca belirli görevlerden sorumlu özel birimler eklemiş durumda. Bu atılıma birtakım optimizasyonları da eklediğimizde karşımıza oldukça performanslı bir işlemci çıkıyor.