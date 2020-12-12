NVIDIA GeForce RTX 3070 Dizüstü GPU'nun Benchmark Sonuçları

NVIDIA GeForce RTX 3070 dizüstü GPU'sunun, ışın takibi performansını ölçen V-Ray benchmark test sonuçları ortaya çıktı. Buna göre mobil RTX 3070 GPU, masaüstü segmentindeki RTX 2080 Ti ile neredeyse eşdeğer hıza sahip.

NVIDIA GeForce RTX 3070 dizüstü GPU'su, sınırlı TGP sebebiyle masaüstündeki kardeşleri GeForce RTX 3060 Ti ve GeForce RTX 3070 modellerinin arkasında kalmıştı. Ancak çıkacak olan Ampere temelli mobil GPU, Turing modellerine göre çok daha güçlü bir performans sunacak.

Notebook Check'te yer alan habere göre Ampere temelli mobil GPU, GeForce RTX 2070 Max-Q ve GeForce RTX 2080 Max-Q'dan %100 daha hızlı olacak. Masaüstü sınıfı GeForce RTX 2080 Ti GPU ile eşdeğer olacak.

NVIDIA GeForce RTX 3070 dizüstü GPU'su, masaüstü RTX 2080 Ti kadar hızlı

Mobil GeForce RTX 3000 serisine Max-Q ve Max-P varyantlarının da ekleneceği ve 2021'in başlarında çıkış yapacağıyla ilgili çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı. Ancak masaüstü GPU'ların tedarikinde yaşanan sorunların, Ampere temelli mobil GPU'ların çıkışını öteleyebileceği de dile getirilmişti.

Şu an için böyle bir erteleme olup olmayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Üstelik GeForce RTX 3070 mobil GPU'nun V-Ray benchmark sonuçları ortaya çıktı ve elde edilen ilk sonuçlar oldukça etkileyici. GeForce RTX 3070 mobil GPU, benchmark testinde 1.394 puan almayı başardı.

RTX 3070 mobil GPU, masaüstündeki sürümüyle karşılaştırıldığında %30 daha yavaş kalıyor. Ancak bunun sebebinin mobil GPU'da kullanılan SKU olduğunu söylemek gerekiyor. Aynı SKU'nun kullanıldığı GeForce RTX 3060 Ti masaüstü GPU'su ile arasındaki fark ise %7 RTX 3060 Ti lehine.

RTX 3070 dizüstü GPU'sunu, bir önceki nesil olan Turing temelli RTX 2070 Max-Q ve RTX 2080 Super Max-Q modelleriyle karşılaştırıldığında ise arada neredeyse 2 katlık bir farkın RTX 3070 lehine olduğu görülüyor.

Videocardz'a göre RTX 3070 dizüstü GPU'su, 80 – 90 W TGP ile sınırlı olacak. RTX 3080 dizüstü GPU'su da SKU'yu kullanacak ancak 150 W'a kadar TGP'si yükselebilecek. Bunun sebebinin de masaüstü RTX 3070 ile aynı sayıda CUDA çekirdeğine ve 16 GB'a kadar GDDR6 RAM'e sahip olacak.