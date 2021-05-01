30 Yıllık McDonalds Oyununda Ürkütücü Bir Easter Egg Bulundu

Neredeyse 30 yıllık bir Sega Genesis oyununa yerleştirilen bir easter egg, geçtiğimiz günlerde yeni bulundu. Varlığı daha önce söylentilere konu olan McDonald's Treasure Land Adventure easter egg’i, “retro oyun Sherlocklarının’ çabaları sayesinde kısa sürede bulundu.

Neredeyse 30 yıllık bir konsol oyununda oldukça garip bir ‘easter egg’ bulundu. McDonald's Treasure Land Adventure adlı oyunda bu tip gizemlerin yer aldığı bilgisi forumlarda birkaç gündür dolaşıyordu. Derken bir oyuncu, bir şifre kombinasyonuyla ulaşılan easter egg’i keşfetti ve internet alemiyle paylaştı.

Sega Genesis konsolu için çıkarılan oyundan yıllar sonra böyle bir özellik çıkması, retro oyun hayranları için şaşırtıcı oldu. Easter egg’in kendisi de bir o kadar şaşırtıcı, hatta ürkütücüydü. Daha önce forumlarda aranmakta olan gizem, YouTube’da paylaşılınca meraklılar arasında kısa sürede yayıldı.

İşte McDonald's Treasure Land Adventure’ın garip easter egg’i:

Fast-food zincirlerinin konu olduğu oyunlar bir dönem oldukça yaygındı. Bu dönemlerde, 1993 yılında çıkarılan McDonald's Treasure Land Adventure da bu kategoriye dahildi. Oyuncular, bu oyunu unutalı yıllar oldu, ancak oyunda yer alan bir easter egg, ilk kez 29 Nisan’da keşfedildi.

Sembol sıralamalarıyla şifre girilen ekranda belli sıralamanın kullanılması, bu easter egg’i tetikliyor. Sırasıyla balon, kırmızı taş, McDonald’s logosu ve palyaço sembollerini hanelere girdiğiniz takdirde arayüz, ilginç bir hal almaya başlıyor. Şifre girdiğiniz pencere, ürkütücü bir müzik eşliğinde şekilden şekile giriyor. Bu şekillerden biri de Sega logosu. Bir süre devam eden şekil değiştirme süreci, oyunun kapanmasıyla son buluyor.