NVIDIA'nın Yeni Canavarı RTX 3080 Kanlı Canlı Görüntülendi

NVIDIA'nın bu sene içerisinde çıkartmayı planladığı yeni ekran kartı RTX 3080, ilk kez görüntülendi. Değişik bir tasarım izleyen NVIDIA, şimdiden teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmış gözüküyor. Cihazın fiyatlandırmasıysa henüz açığa çıkmadı.

Bir süredir teknoloji tutkunları tarafından heyecanla beklenen NVIDIA'nın yeni grafik kartı RTX 3080, ilk kez ortaya çıktı. Yakın zamanda çıkması beklenen RTX 3000 serisi GPU'ları içinse resmi olarak av mevsimi başladı diyebiliriz. Şirket, bu grafik kartlarını bu senenin sonuna doğru çıkartmayı planlıyor. Bu da demek oluyor ki, yeni kartlar sanal ortamda geçecek Computex Konferansı sırasında veya o tarihlerde resmen tanıtılabilir.

NVIDIA'nın yeni ekran kartı RTX 3080, ilginç tasarımıyla görenleri hayrete düşürmeyi başarıyor. Simetrik bir görüntüye sahip bu donanım harikası, üzerindeki mavi renk nedeniyle kullanıcıları şaşırtabilir ancak kart aslında mavi değil. Ambalaj tabakası kullanıldığından dolayı mavi görünen ekran kartı, aslında cilalı metal şeklinde duruyor. Kullanılan malzeme görenleri tatmin etse de, şirketin RTX 2080'de başvurduğu alüminyum kenar tasarımının bu kartta da bulunup bulunmayacağı hâlâ gizemini koruyor.

Karşınızda NVIDIA'nın yeni canavarı RTX 3080:

Cihaz hakkında en dikkat çeken özelliklerden biri fanların çift yönlü olması. Bir fanın açık girişi alt kısımdayken, diğer fanın açık girişi üst kısma konumlandırılmış. Fanların yönlerinden bahsetmek için henüz erken olsa da; alttaki sabit basınç fanıyken, üsttekinin havayı dışarı çıkardığı düşünülüyor. NVIDIA, yeni ekran kartının ısı emicisinde de ilginç bir tasarıma imza atarak diğer cihazlardan bir adım öne çıkmayı planlamış.

Cihazın baskılı devre kartıysa (PCB) düzensiz bir şekil almış durumda ve ısı emiciyle temas ettiği noktada son buluyor. Sadece gri plastik kısmın PCB'yi bünyesinde bulundurması, NVIDIA'nın çıkması yaklaşan Ampere GPU tasarımında PCB'nin küçük ve düzensiz şekilde olma iddiasını doğru kılıyor. Cihaz genel olarak ele alınırsa, neredeyse Founder's Edition olarak tasarlandığını söyleyebiliriz.

Söylentilere göre RTX 3080, GA104 GPU ile kutudan çıkacak ve RTX 2080'de bulunan 48 SMs'nin (3072 CUDA çekirdekleri) yerini alacak. RTX 3080, bünyesinde barındırdığı bu tarz güçlü donanımlar sayesinde bir önceki modele göre oldukça öne çıkması bekleniyor. NVIDIA'nın bu ekran kartının fiyatlandırmasında nasıl bir yol izleyeceği de oldukça merak edilenlerden biri konumunda. Şirket, izlediği yeni tasarım felsefesiyle maliyet tasarruflarına sahip olacak. Bu bağlamda uygun bir fiyatın gelip gelmeyeceğiyse henüz belli değil.