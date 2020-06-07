NVIDIA'nın yakın zamanda çıkarmayı planladığı ekran kartı RTX 3080, geçtiğimiz gün ilk kez görüntülenmişti. Bugün de Reddit kullanıcıları, bu görüntülerden yola çıkarak oluşturdukları render görüntülerini paylaştılar. Oldukça etkileyici görünen bu görüntülere haberimizde yer verdik.

Ekran kartları günümüz teknolojisinde çok üst düzey bir konumda bulunuyor. NVIDIA ise, bu konumu bir üst noktaya daha taşımak amacıyla RTX 3080 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün ilk kez görüntülenen donanım harikası, görenleri büyülemeyi başarmıştı. Şimdi de JDSP_ adında bir Reddit kullanıcısı, cihazın ortaya çıkan görüntülerinden yola çıkarak RTX 3080'in render görüntülerini oluşturdu.

JDSP_'nin yarattığı render görüntüleri, RTX 3080'i her açıdan göstermeyi başarıyor ve oldukça gerçekçi gözüküyor. Bu 3D görüntülemeler oldukça etkileyici olmasına rağmen, ekran kartının kendisi teknoloji tutkunlarını çok daha fazla etkilemeyi başaracaktır. Bir diğer Reddit kullanıcısı tor6770'in de bu render görüntülere el uzatmasıyla birlikte oldukça kaliteli görüntülere sahip olmayı başardık.

RTX 3080'in büyüleyici render görüntüleri:

Ekran kartının alt ve üst kısmının açıkça görüldüğü bu görüntülerde, RTX 3080'in halihazırda bulunan fotoğrafının aksine PCB'yi bünyesinde barındıran plastik kaplı kısımla metal kaplı kısım arasındaki fark açıkça gözüküyor. Isıtmanın oldukça büyük olduğu ve neredeyse gövdenin tamamını kapladığı da görüntülerden rahatlıkla anlaşılabiliyor. Zaten geçtiğimiz gün ortaya çıkan fotoğraftan, PCB'nin oldukça kısa olduğunu ve ısı emicinin AIB varyantları gibi dışa doğru çıkıntı yaptığını öğrenme imkanımız olmuştu.

RTX 3080 ile alakalı en merak edilen şeylerden birinin, ısı emicinin klasik bir soğutucu olup olmadığı söylenebilir. Isı kanallarının olmayışını göz önüne alırsak, bunun klasik bir ısı emici olduğunu söylemek oldukça güç ancak yine de NVIDIA açıklama yapmadıkça kesin bir kanıya varmak mümkün değil. RTX 3080'i bu denli güçlü konuma getiren özelliklerden birinin de 2 adet 8 pin konnektörünü bünyesinde bulundurması diyebiliriz.

RTX 3080, 699 dolarlık bir etiketle çıkış yapabilir:

Yine RTX 3080'in gerçek görüntüsünde net olmayan bir konu, bu render görüntüleriyle açığa kavuşuyor. Fotoğrafta bağlantıların alüminyum mu plastik mi olduğunu kavrayamamıştık, ancak render görüntülerinde bulunan NVIDIA logosundan bu bağlantıların alüminyum olarak tasarlandığı kolayca anlaşılıyor. Bu yeni modelin, RTX 2080'e göre %50 daha fazla performans sergileyeceği iddia ediliyor. Eğer bu iddialar gerçekten doğruysa RTX 3080 için 699 dolar (vergiler hariç 4.730 lira) civarında bir etiket bekleyebiliriz.