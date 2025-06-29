NVIDIA, 4000 serisine kıyasla 5000 serisinde SUPER modelleri daha erkenden getirmeyi planlıyor ve RTX 5070 SUPER'in özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

NVIDIA’nın yeni ekran kartı RTX 5070 SUPER ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı ve özellikle VRAM boyutu açısından dikkat çekici gelişmeler var.

NVIDIA, giriş seviyesi modeli RTX 5050 ile RTX 50 serisinin tabiri caizse ilk turunu tamamladı. Şimdi gözler, 2026 başında tanıtılması beklenen "SUPER" serisine çevrildi. Bu seride daha önce RTX 5080 SUPER hakkında bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise RTX 5070 SUPER’in bazı özellikleri paylaşıldı.

RTX 5070 SUPER, 18 GB VRAM ile gelecek

Yeni kart, RTX 5070'den daha güçlü olacak ve özellikle VRAM boyutuyla ön plana çıkacak. Mevcut 12 GB yerine RTX 5070 SUPER'de tam 18 GB VRAM bulunacak. Bu da %50’lik bir artış demek. Bu artış, NVIDIA’nın yeni nesil 3 GB’lık bellek modüllerini kullanmasından kaynaklanıyor.

Kartta 6400 çekirdek olacak, bu da RTX 5070 modelindeki 6144 çekirdeğe göre küçük bir artış anlamına geliyor. Aynı zamanda güç tüketimi 250W yerine 275W olacak. Yani büyük ölçüde güç kaynağınızı değiştirmenizi gerektirecek bir durum olmayacak.

RTX 5070 SUPER özellikleri

Daha fazla çekirdek : 6400 (RTX 5070'de 6144’tü)

: 6400 (RTX 5070'de 6144’tü) Daha fazla bellek : 18 GB (önceki 12 GB’tı)

: 18 GB (önceki 12 GB’tı) Aynı bellek hızı ve bant genişliği : 28 Gbps, 192-bit

: 28 Gbps, 192-bit Biraz daha yüksek güç tüketimi: 275W (RTX 5070'de 250W)

Fiyat konusu hâlâ net değil ama NVIDIA'nın önceki SUPER kartlarda fiyatı artırmaması, bu modelin de global için 549 dolar civarında olabileceğini düşündürüyor. Çıkışı içinse biraz daha beklememiz gerekecek.