NVIDIA, DLSS'in çalışma şeklinde yeni bir yöntemi benimseyerek daha az VRAM'li ekran kartlarında daha iyi performans elde edilmesini sağlayacak.

NVIDIA, oyunlarda daha net görüntüler sunan DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisini bir adım ileri taşıyor. Şirket artık eski yöntemi bırakıp yeni bir “Transformer Modeli”ne geçiyor. Bu yeni sistem görüntü kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ekran kartının belleğini (VRAM) de daha verimli kullanıyor.

DLSS eskiden görselleri geliştirmek için CNN (Evrişimsel Sinir Ağı) denilen bir sistemi kullanıyordu ama şimdi Transformer adı verilen daha gelişmiş bir yapay zekâ modeli devreye giriyor. Bu sistem, karelerdeki tüm piksellere daha derinlemesine bakıyor ve hangi detayların önemli olduğunu daha iyi anlıyor. Sonuç olarak daha net ve detaylı görüntüler ortaya çıkıyor.

Eski ekran kartı sahiplerini performans artışı bekliyor

Yeni DLSS güncellemesi sadece görüntü kalitesiyle değil, performansıyla da öne çıkıyor. NVIDIA’nın açıkladığına göre yeni sistem sayesinde ortalama %20 daha az VRAM kullanılıyor. Ayrıca bu fark tüm çözünürlüklerde geçerli. Yani özellikle 8 GB veya daha az VRAM’e sahip ekran kartı sahiplerini önemli performans artışları bekliyor.

DLSS Transformer modeli birkaç gün önce beta sürecinden çıktı. Resmî güncellemenin de çok yakında gelmesi bekleniyor ama şimdilik net bir tarih verilmiş değil.