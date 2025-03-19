NVIDIA, yapay zekâ ve oyun geliştirme gibi ağır işlemler için tasarladığı yeni GPU modellerini duyurdu. Yeni GPU'ların en güçlüsü olan RTX Pro 6000, profesyoneller için işleri daha da kolay bir hâle getirecek.

NVIDIA, GTC 2025 etkinlikleri kapsamında en yeni GPU modellerini duyurdu. Yapay zekâ ve oyun geliştirme gibi yüksek GPU gücüne ihtiyaç duyan geliştiricilere yönelik olan yeni GPU'lar, sahip oldukları özelliklerle herkesi kendine hayran bırakacaklar gibi görünüyor. Peki bu GPU'lar tüketicilere neler vadediyor?

NVIDIA'nın yeni GPU modellerinden en güçlüsü, RTX Pro 6000 olarak isimlendiriliyor. İki farklı versiyona sahip olan GPU, temel sürümünün yanı sıra sunuculara yönelik bir versiyona da sahip ve üst düzey performans sunuyor.

Karşınızda NVIDIA RTX Pro 6000

Blackwell çiplerinden güç alan NVIDIA RTX Pro 6000, 96 GB GDDR7 bellek kapasitesi ile en zorlu görevlerin bile üstesinden gelebiliyor. 600W gücünde olan GPU, 24.064 CUDA çekirdeği, 512 bit bellek veri yolu ve 1792 GB/sn bellek bant genişliğine ev sahipliği yapıyor. PCIe Gen 5 desteği ve DisplayPort 2.1 gibi özellikler de NVIDIA RTX Pro 6000'de mevcut.

NVIDIA'nın en büyük duyurusu NVIDIA RTX Pro 6000 olsa da diğer modeller de yoğun ilgi görecek gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayar için RTX Pro 5000 ve RTX Pro 4000 Blackwell, 3000, 2000, 1000 ve 500 modellerini duyuran şirket, masaüstü bilgisayarlar için RTX Pro 4500 Blackwell modelinden de bahsetti. Ancak bu ürünler için detaylı bir özellik açıklaması yapılmadı.