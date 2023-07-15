Titan denizaltı kazasına ev sahipliği yapan OceanGate firmasının sosyal medya hesapları ve internet sitesi kapatıldı.

18 Haziran tarihinde meydana gelen Titan denizaltı faciasının üzerinden neredeyse 1 ay geçti. 5 kişinin ölümüne neden olan kazada OceanGate firmasının Titanik’e tur düzenlediği Titan denizaltı, içine doğru göçerek patlamıştı. Olayın ardından birçok tüyler ürpertici detay ortaya çıkmıştı.

Bu detaylar arasında firmanın ihmalkârlığı, mevzubahis kazada hayatını kaybeden CEO’nun vurdumduymaz açıklamaları ve denizaltının bir oyun kolu ile kontrol ediliyor olması gibi durumlar yer alıyordu. Bugün itibariyle öğrendik ki firmanın sosyal medya hesapları ve internet sitesi kapatılmış.

OceanGate internet sitesinde “OceanGate Expeditions tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldı” uyarısı beliriyor

Tur firmasının resmi internet sitesine girdiğiniz zaman karşımıza “OceanGate Expeditions tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldı” uyarısı çıkıyor. Benzer şekilde şirketin resmi sosyal medya hesaplarına erişmeye çalıştığınız zaman da bu hesapların askıya alındığını görüyoruz.

Şirketin Facebook’ta, LinkedIn’de, Twitter’da ve Instagram’da resmi hesapları bulunuyordu. Facebook, LinkedIn ve Twitter hesapları tamamen ortadan kayboldu, şirket artık buralarda yok. Instagram hesabı ise garip bir şekilde hâlâ aktif görünüyor. Ancak hesapta hiç gönderi yok ve gizliye alınmış.

Şu an için neden böyle bir eylem alındığı, OceanGate firmasının sosyal medya hesaplarının ve internet sitesinin kapatıldığı bilinmiyor.