Titanik'e 33 kez denizaltıyla inen Titanik filminin yönetmeni James Cameron, kaybolan Titan denizaltı ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Cameron, olayın ardından yaptıklarını ve düşündüklerini paylaştı.

1912’den bu yana Kuzey Atlantik'in buzlu sularında yatmakta olan Titanik, OceanGate adlı bir şirket tarafından bir gezi noktasına dönüştürülmek istenmişti. Ancak şirketin Titan adlı denizaltısı, geçtiğimiz günlerde içindeki yolcular ve pilotla birlikte okyanusta kayboldu.

Olaya ilişkin son gelişme, Titanik’in 500 metre yakınında bir enkaz bulunduğuna dair haber olurken bugün, olaya ilişkin ilginç bir açıklama geldi. Titanik’in hikâyesini 1997’de sinemalara taşıyan yönetmen James Cameron, denizaltının nasıl batmış olabileceğine dair açıklama yaptı.

"Denizaltının başına gelenleri anladım"

BBC’ye konuşan James Cameron, olayın yaşandığı pazar günü bir gemide olduğunu, haberi pazartesi günü aldığını ifade etti. Haberi aldığındaysa ne olduğunu kemiklerine kadar hissettiğini paylaştı:

“Kemiklerime kadar ne olduğunu hissettim. Denizaltının elektronik ve iletişim sisteminin aynı anda gitmesi, radyo vericisinin yanıtsız kalması… Denizaltının başına gelenleri anladım.

Cameron, denizaltında devre dışı kalan sistemler hakkındaki bilgiyi, kazayı öğrendikten sonra ulaştığı kaynaklarından öğrendiğini paylaştı.

Hemen denizaltı topluluğundan bağlantılarıma eriştim ve bir saat içinde şu bilgilere ulaştım. İniştelerdi. 3.500 metredeyken 3.800 metreye doğru gidiyorlardı.”

Yıkıcı bir olay olmadan hem elektronik hem de iletişim sistemi aynı anda gitmeyebilirmiş:

“Eğer yıkıcı bir olay olmadıysa ikisini de aynı anda kaybetmezsiniz, enerjisi yüksek bir felaket olmalı. Aklıma ilk gelen bir içe doğru patlama olduğuydu.”

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri de denizaltının batma sebebini basınç kaybından kaynaklanan içe doğru bir patlama olduğunu açıklamıştı. Patlamanın, Titanik enkazının burun tarafından 478 metre uzakta gerçekleştiği paylaşıldı.

Yönetmen James Cameron, 33 kez Titanik enkazına dalış gerçekleştirdiğinden bir denizaltının içindeki riskleri de oldukça iyi biliyordu.