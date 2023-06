The Simpsons'ın önemli isimlerinden Mike Reiss, geçtiğimiz yıl Titan ile Titanik gezisi yaptığını, bu gezi sırasında kendilerinin de kaybolduğunu açıkladı.

18 Haziran Pazar günü Kuzey Atlantik’ten acı bir haber geldi. Titanik’in batığına gezi düzenlenmesi için kullanılan Titan adlı denizaltı, okyanusta kayboldu. Olay ancak perşembe günü aydınlatıldı ve denizaltıda basınç kaybından kaynaklanan içe doğru patlama gerçekleştiği açıklandı.

Dünyayı sarsan bu olayın ardından daha önce patlayan denizaltıyla yolculuk yapan isimlerden birisi de düşüncelerini paylaştı. Bu isim, The Simpsons'ın baş yapımcılarından ve yazarlarından Mike Reiss idi. Reiss, kaza sonrasında neler hissettiğini CNN'deki yazısında açıkladı.

The Simpsons'ın en büyük isimlerinden Reiss: "İlk sayfasında 3 kez ölüm geçen bir feragetname imzaladım"

Mike Reiss, Titan denizaltında, Titanik'in yanında.

Temmuz 2022'de Titan ile Titanik'e gezi yaptığını söyleyen Mike Reiss, o deneyiminde felakete dair bir korkunun her zaman aklında olduğunu paylaştı. Aslında akıldaki bu korkunun kaynağını da gezi öncesinde imzalanan feragetname hakkındaki detaylarla üstünkörü paylaştı:

"Denizaltına binmeden önce, bu yolculuğun beni öldürebileceği tüm yolları ayrıntılarıyla anlatan uzun bir feragatname imzaladım: boğulma, elektrik çarpması, ezilme - ilk sayfada üç kez ölümden bahsedildi. Ayrılmadan önce onu bir daha asla göremeyeceğimi düşünerek karıma veda öpücüğü verdim."

Kendi gezisinde de Titan ile kaybolmuşlar!

"Titan'daki 10 saatlik yolculuğumun tamamı boyunca, daha önce hiç hissetmediğim kadar odaklanmış ve sakindim. Hatta heyecanıma ve korkuma rağmen aşağı inerken uyuyakalmışım. İki buçuk mil aşağıdaki okyanus tabanına inmek iki buçuk saat sürüyor ve denizaltı sessiz, karanlık ve şaşırtıcı derecede rahat. Evde olduğumu düşünerek uykumdan uyandım ve sonra denizin 13.000 fit altında çelik bir tüpün içinde olduğumu fark ettim.

Bir krizin ortasında olduğumuzun hemen farkına vardım: Okyanus tabanında kaybolmuştuk. Pusulamız düzensiz dönüyordu. Geminin hareketini izleyen yüzey ekibinden aldığımız talimatlar, gördüğümüzle örtüşmüyordu. Zamanının en büyük gemisi olan Titanic sadece 500 metre uzaktaydı ama onu karanlıkta bulamadık.

Anında, gemideki beşimiz - bir pilot, üç bilim adamı ve ben, özel bir yeteneği veya eğitimi olmayan bir adam - bir takım olduk. Haritaları inceledik, verileri dizüstü bilgisayara taktık, konumumuzla ilgili ipuçları için lumbozdan dışarı baktık. Sakindi, odaklanmıştı ve işe yaradı - üç saatimizi aldı ama Titanik'i bulduk.

Titan'ın son yolculuğunda gemideki beş kişinin ruh halinin bu olduğundan eminim. Gemide panik, gözyaşı veya karşılıklı suçlama olmayacaktı - sadece eldeki krize odaklanılacaktı. Ve tüm bunlar başarısız olduysa, barışın olduğuna inanıyorum. Alt, rahim benzeri bir ortamdır; dalış bir zen deneyimidir."

The Simpsons demişken, sosyal medyadaki "kehanet" gündemine de değinelim...

Bu trajik ve tarihe geçecek olayın internette gündem olmaması gibi bir dünya yok elbette. Ancak bazı kullanıcılar, bu olayı yine The Simpsons kehânetleriyle bağdaştırmaya başladı…

Sosyal medyada ilk kimin paylaştığı bilinmese de The Simpsons’ın denizaltının kayboluşunu “bildiği” paylaşımları kısa sürede yayılmayı başardı. 2006 yılında yayınlanan The Simpsons bölümü ve Titan denizaltının tek ortak noktasıysa ortada bir 'denizaltı' olmasıydı

Söz konusu bölümde Mason ve Homer, denzaltıyla bir hazine peşine düşüyor, ancak Homer kaza yaptığında aracındaki oksijen düşmeye başlıyordu. Paylaşılan kesit de zaten burada bitiyordu.

Yapılan paylaşımlardan bazıları:

“Simpsonlar, bu 2006 bölümünde Titanik senaryosunu tahmin mi etti?”

“The Simpsons gerçekten tahmin etti.”

“The Simpsons yeniden tahmin etti!!”

“Simpsonlar, denizaltı olayını ve oksijenlerinin tamamen tükeneceğini gerçekten tahmin etmiş.. (sonuna kadar izleyin) bu gerçekten korkutucu.”

Bu paylaşımlar, sadece Twitter’da on milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Daha nicesi Instagram, TikTok ve YouTube’da paylaşıldı. The Simpsons komplocuları her zamanki gibi paylaşımlarıyla etkileşim aldı.

Bu bağlantı gerçek olabilir mi?

Hayır. Yoksa her denizaltı felaketi içeren film, Titanik’e gezi düzenlenen Titan denizaltısının sonunu tahmin etmiş olmuyor mu? Eğer iş böyleyse biz de sokakta yürüyerek ABD Başkanı’nın da yürüyebildiğini tahmin etmiş oluyoruz. Maşallah.

The Simpsons bölümü ile bu bölüm arasında hiçbir bağdaştırıcı etmen bulunmuyor, denizaltı kullanmaları dışında. Bölümde ne bir Titanik var, ne milyarderler var, ne bir ‘gezi’ amacı var…