OceanGate'in Titan denizaltı faciasında hayatını kaybeden eski CEO'su Stockton Rush'ın, dalışlarla alakalı laubali yorumları ortaya çıktı.

OceanGate faciasında hayatını kaybeden eski CEO Stockton Rush’ın, daha önce kendisiyle birlikte test dalışı yapan bir kameramana verdiği yorumlar ortaya çıktı. Discovery Channel’da yayınlanan bir macera-belgesel olan ‘Expedition Unknown’un kameramanı olan Brian Weed, Insider’a verdiği röportajda rahmetli CEO’nun Titan deniz altına dair korkutucu yorumlarda bulunduğunu belirtti.

Facianın öncesinde gerçekleşen bir röportajda Rush, Weed’e Titan hakkında pek de insanın içini ısıtmayan yorumlar yapmış..

Weed: Ya sizi bulamazlarsa? Rush: Eh, zaten ölmüşümdür

Weed, Rush’a Titan’ın acil bir durumda ana gemiden uzakta olduğu senaryoda neler yaşanacağını sormuş ve soruyu şöyle yöneltmiş:

Weed: Araçta 4 ya da 5 günlük oksijen var, ya sizi bulamazlarsa?

Rush: Eh, zaten öldün

Weed’in dediğine göre Rush, sözlerine şöyle devam etmiş:

“Eğer oradaysanız ve sizi o kadar gün içinde bulamazlarsa, zaten ölüvereceksiniz. Sizin için her şey bitmiş demektir, o halde deniz aracından kendi başınıza çıkamıyorsanız ne önemi var?”

Tabii ki bu laubali ve nihilist tutum, röportajı yapan Weed’i bir hayli irite etmiş ve kendisi tedirgin hissettiğini belirtmiş. Kendisi de Titan dalışlarıyla alakalı şöyle bir yorumda bulunuyor:

"Tüm bu dalış, beni o derin deniz aracıyla Titanik'in derinliklerine inme fikrine dair çok rahatsız etti.”

Bu açıklamaların ardından anlaşılıyor ki CEO bile bu kadar laubali bir tavır sergiliyorken, kendisinin bu kadar önlemsiz bir şekilde dalış yapan Titan aracının içinde hayatını kaybetmesi pek manidar olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.