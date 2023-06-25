Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, geçtiğimiz günlerde okyanusun derinliklerinde patlayan Titan denizaltısında seyahat etmesi için teklif aldığını, ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini söyledi.

Yüzbinlerce hatta milyonlarca dolarlık bütçeli videolarıyla bilinen YouTube'un en fazla aboneye sahip kişisel kanalının sahibi MrBeast, resmi Twitter hesabından Titanik'e dalarken kaza sonucu içerisindeki 5 insanla birlikte patlayan OceanGate'in Titan denizaltısı için önemli bir açıklama yaptı.

Tüm dünyada milyonlarca seveni olan MrBeast, Haziran ayının başlarında OceanGate'ten denizaltıyla Titanik enkazına inmek için davet aldığını açıkladı. MrBeast, kendisinin bu teklifi reddettiğini söyledi.

MrBeast'in attığı tweet:

"Bu ayın başlarında Titanic'e inen denizaltına binmek için davet edildim, hayır dedim. İçinde olabileceğim için biraz korkutucu."

18 Haziran Pazar günü Atlantik Okyanusu'ndaki Titanic'e dalan OceanGate'in Titan denizaltısından bir süre sonra iletişim kesilmişti. Titan'ın yüzey destek gemisiyle bağlantısının kesilmesinin ardından perşembe günü gemideki beş üyenin de öldüğü bilgisi verildi. Geminin derindeki yüksek basınca dayanamayıp patladığı düşünülüyor.

MrBeast, bu daveti kabul etseydi belki de bu onun son videosu olacaktı. Bu açıdan düşündüğümüzde MrBeast'in bu korkusunu çok daha iyi anlıyoruz.