The New York Times'a göre okyanusta kaybolan denizaltının pilotu ve OceanGate'in kurucusunun eşi, Titanik'te hayatını kaybeden iki kişinin torunuymuş.

110 yılı aşkın süre sonra Titanik’in battığı engin sularda bir başka üzücü haber daha gelmişti. Titanik’e ücretli geziler düzenleyen OceanGate adlı şirkete ait denizaltı, okyanusta kaybolmuştu.

Pazar günü yaşanan olayın ardından çok az gelişme yaşanırken, denizaltının bir oyun koluyla kontrol edildiği ortaya çıkmıştı. Bu detay tüm dünyanın garibine giderken bugün, büyük bir tesadüf daha gün yüzüne çıktı.

OceanGate'in kurucusu ve denizaltının pilotunun eşi, Titanik faciasında hayatını kaybedenlerin torunu:

Sol: Wendy Rush, Sağ: Stockton Rush.

The New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre kaybolan denizaltının pilotu ve şirketin kurucusu Stockton Rush’ın eşi Wendy Rush, 1912’de batan Titanik’te hayatını kaybeden iki birinci sınıf yolcunun büyük torunu idi.

Arşivlerden alınan bu bilgilere göre Rush’ın Titanik’te hayatını kaybeden büyük büyük büyükbabası ve büyükannesi, Isidor ve Ida Straus idi. Dönemin zengin ailesinden Isidor, popüler kıyafet markası Macy’s’in de kurucu ortaklarındandı.

Üstelik Isidor ve Ida Straus ikilisi, 1997 yılında yayınlanan Titanik filminde de yer almıştı. İkili, gemi sular alırken yatakta sarılırken gösterilmişti. İkilinin bilinen bir hikâyesini gösteren bir başka sahne ise filmin sinemalardaki kesitinde yer almamıştı:

Hikâyeye Ida ve Isidor, biri bir kadın ve diğeri eski ve tanınmış bir kongre üyesi olduğundan kendilerine bota binecekleri söylenmişti. Ancak Isidor, gemideki tüm kadın ve çocukların bota binmeden kendisinin de binmeyeceğini söylemiş, Ida da kocası olmadan bir yere gitmeyi reddetmişti.

Isidor Straus’un bedeni, Titanik’in batışından yaklaşık iki hafta sonra bulunmuş olsa da Ida Straus’un bedeni hiçbir zaman bulunamadı.

İkilinin oğlu Richard Weil Jr., Macy’s’in New York ayağına başkanlık etmiş, onun oğlu Dr. Richard Weil III ise doktorluk kariyerine ilerlemişti. Dr. Richard Weil III, sonrasında Wendy Rush’ın babası oldu.