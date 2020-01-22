Kanserle Mücadele Vakfından Türk Bilim İnsanına Ödül

ABD'de araştırmalar yapan Türk bilim insanı Duygu Özmadenci, kanserle mücadele için kurulan OCRA Vakfı'ndan ödüle layık görüldü. Özmandenci'nin aldığı ödül, her yıl sadece 10 bilim insanına veriliyor.

ABD merkezli OCRA Vakfı, yaklaşık 22 yıldır kanserle ilgili çalışmalara destek veriyor. Verdiği desteklerle de yetinmeyen vakıf, her yıl dünya genelinde sadece 10 bilim insanına "Ann and Sol Schreiber Mentored Investigator Award" isimli bir ödül veriyor. OCRA Vakfı, bu özel ödülün bu yılki kazananlarını açıkladı ve ödüle layık görülen bilim insanları arasında bir de Türk bulunuyor.

OCRA Vakfı'nın ödüle layık gördüğü Türk bilim insanı, Duygu Özmadenci. İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi aldıktan sonra Fransa'ya giden Özmadenci, burada kanser üzerine araştırmalar yaparak yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora eğitiminin sonrasında ABD'ye giden Özmadenci, şu anda San Diego Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Duygu Özmadenci, kanserle mücadele çalışmaları sayesinde ödüle layık görüldü

Özmadenci'nin aldığı ödül, verilme nedeniyle de göğüs kabartıyor. Türk bilim insanı, yaptığı çalışmalarla yumurtalık kanserinin neden olduğu kanserli hücreleri çoğaltan Fokal Adezyon Kinaz (FAK) isimli bir proteinin ilaçla mücadelesini keşfetti. Bu keşif, Özmadenci'nin bu özel ödüle layık görülmesini sağladı.

Türk doktor, OCRA Vakfı'ndan aldığı ödülle de yetinmedi. Eşini yumurtalık kanseriyle nedeniyle kaybeden bir hayırsever, çalışmaların devam edebilmesi için bilim insanına 75 bin dolarlık bir para desteği sağladı. Bu destekle birlikte Özmadenci'nin deneyler kapsamında başarılı olan çalışması, kısa bir süre içerisinde kliniklerde kullanılmaya başlayacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Özmadenci, her 100 kadından 1'inin yumurtalık kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek son 40 yıldır bu konuyla ilgili çok az ilacın keşfedilebildiğini söyledi. Bugüne kadar yumurtalık kanserinin, bağışıklık sistemini harekete geçiren ilaçlara tepki verdiğinin düşünülmediğini ifade eden Türk bilim insanı, aldıkları ödülün de yaptıkları keşif sayesinde olduğunu belirtti.