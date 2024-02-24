Üniversite hayatı; sınavlar, projeler ve tabii ki eğlenceli anlarla dolu bir serüven. Bu serüvende hayatı kolaylaştıran teknolojik aletler ise öğrenci evlerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Peki, öğrenci evindeki bu vazgeçilmez teknolojik ürünler hangileri?

Öğrenci evinde yaşamak her zaman Survivor'da yarışmak gibi değil mi? Kendi yemeğini yapmak, ders çalışmak için motivasyon bulmak, evi temiz tutmak... Ve tabii ki, bütçeyi ayarlamak.

Neyse ki bu macerayı çok daha rahat kılacak, evde elimiz ayağımız olacak bazı teknolojik ürünler var. Gelin her öğrenci evinde mutlaka bulunması gereken bu ürünlere göz atalım.

İlk olarak kettle yani su ısıtıcılarıyla başlayalım, zira en olmazsa olmaz aletlerimizden biri bu:

Her 10 öğrenci evinin 9'unda bulunan Arzum AR3015 Bollento Su Isıtıcısı

Bu ısıtıcıyı diğerlerinden ayıran ne diye düşünüyorsunuz muhtemelen, o yüzden hemen açıklayalım. İlk olarak ürün 2 litre hazne kapasitesi ile öne çıkıyor. Saydıklarımıza ek olarak paslanmaz çelik gizli rezistansı, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi, yıkanabilir kireç filtresi ve kablosuz kullanım gibi özellikleri de mevcut.

Ders çalışırken arkada makarna suyu kaynatabileceğiniz ısıtıcıyı daha fazla incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Daha uygun fiyatlı olsun, o kadar para harcayamam derseniz (normal çünkü öğrencilik çok zor) Sinbo SK-8013 Elektrikli Su Isıtıcı

Bu su ısıtıcı Arzum'a kıyasla 1.5 litre hazneye sahip ancak eminiz ki işinizi çokça görür. Paslanmaz çelik gövdesinin yanı sıra paslanmaz gizli çelik rezistansı da bulunan ürün, pratik bir kullanıma sahip.

Sinbo elektrikli su ısıtıcı, pek çok ısıtıcıya kıyasla daha modern bir görünüme de sahip. Böylelikle öğrenci evindeki eşyalar eski olur algısını da arkadaşlarınızı eve davet ettiğinizde kırabilirsiniz.

Soğuk günlerde kendinize bir kase çorba hazırlarken kullanabileceğiniz ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

E kettle ile çay demledik, yanına bir tost iyi gitmez mi? İşte imdadınıza yetişecek olan uygun fiyatlı tost makineleri:

Bendeniz editörünüz olarak Awox Rapid Mini Tost Makinesi'ni kullanıyorum, göz atmanızda fayda var.

İlk olarak şunu söyleyelim, ürün inanılmaz pratik kullanıma sahip. Diğer büyük tost makineleri gibi ısı ayarlarıyla oynamanıza gerek yok çünkü ısı ayarı yok. Bu size negatif bir izlenim kazandırabilir ama finallere çalışırken "Tost yanıyor mu acaba?" diye kalkıp gitmiyorsunuz çünkü yüksek ısı koruması var.

Ancak kalabalık öğrenci evinde yaşayanlara küçük gelebilir çünkü küçük tost ekmeklerini kullanırsanız 2 tost anca yapabilirsiniz. Bu arada belirtmeden geçmeyelim, kilidini çok zorlamamanızda fayda var yoksa benim gibi kırabilirsiniz. Yine de tam bir fiyat performans ürünü.

Bu mini tost makinesini sepetinize eklemek veya daha fazla incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Öğrenci evinde kalabalıksanız 2-3 kişi ortak girilip alınabilecek kullanışlı bir tost makinesi: Arzum AR2007 Sultane Tost Makinesi

4 adet tost yapabilme imkânı sunan makine, 1800 Watt gücüne sahip. Arkadaşlarınızla dersten çıkıp eve geldiniz, her biriniz günün yorgunluğundan yataktan kalkamıyor ise bu makinede ızgara bile yapabilirsiniz. Üstelik ocakta yapıldığı gibi başında beklemenize de gerek yok.

Çünkü termostat ve ikaz ışığına sahip. Ayrıca işiniz bittikten sonra plakaları çıkarabilir, ister elinizde ister bulaşık makinenizde yıkayabilirsiniz.

Eğer sizi influence etmeyi başarabildiysek ürünü buradan inceleyip satın alabilirsiniz.

Tostu yediniz her yere muhtemelen kırıntılar dökülmüştür, o yüzden size dikey elektrikli süpürge lazım:

Yine editörünüz olarak kendi kullandığım bir ürünü tavsiye edeceğim: Arnica Merlin Pro Dikey Elektrikli Süpürge

Arnica Merlin Pro, uygun fiyata iyi performans sunacak bir süpürge arayanlar için tercih edilesi bir ürün. Heem çekim gücüyle hem de HEPA filtresi gibi özellikleriyle öne çıkan dikey süpürge, evinizi temiz tutmaya yetecek.

Çekim gücü çoğu dikey elektrikli süpürgeye göre bayağı iyi. Eğer yüksek sesten hoşlanmıyorsanız sizi biraz rahatsız edebilir ancak süpürürken halıyı kaldırdığını görünce 10/10 verim alacağınızdan eminiz.

Halınızı döve döve temizleyen bu süpürgeyi incelemek veya satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Dikey süpürge deyince aklına Fantom Pratic P-1200 Elektrikli Süpürge gelmeyen var mı?

İlk olarak bahsetmeden geçmeyelim, bu elektrikli süpürge 60 dB yani oldukça sessiz. Eğer sese takıntınız varsa mutlaka göz atmanızı öneririz. 1 litre toz hacmine sahip olan makine, öğrenci evinde en sık kullanılan elektrikli süpürgelerden.

Saydıklarımızın yanı sıra kedi ve köpek tüylerini toplama özelliği de bulunuyor. Biliyorsunuz ki tüylü dostlarımızın tüyleri oldukça yapışkan olabiliyor, kolay kullanıma sahip makine bu derdinize derman olabilir.

Ürünü sepetinize eklemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Temizliğin ardından şöyle sıcak derin bir uyku iyi gider, yani ısıtıcı bakmanızın zamanı geldi (açık bırakıp uyumamanızda fayda var):

Genelde ya büyüklerimizin ya da öğrenci evlerinde görmeye alışık olduğumuz: Kumtel Lx-2832 Isıtıcı

Güvenlik anahtarı da bulunan bu ısıtıcı, uyumadan önce eminiz ki o soğuk öğrenci evinizi sımsıcak yapacak. 2 ayrı güçte kullanma imkânı sunduğunu ve devrilme emniyetine sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Bu uygun fiyatlı ısıtıcıyı satın almak veya detaylıca incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Bana daha güçlüsü lazım, evim çok zor ısınıyor diyorsanız: Minisan Maxi Ms-2500 Elektrikli Isıtıcı Soba

3 farklı güç kademesine sahip olmasıyla öne çıkan ısıtıcı, özel paslanmaz çelik yansıtıcıya sahip. Eco mod için 1000, normal mod için 1500, tam güç modu için 2500 Watt'lık güç harcıyor.

Manuel olarak ayarlanabilen termostatı ve güç düğmeleri bulunan ısıtıcı, güvenli kullanımıyla öne çıkıyor. Ürünün soğuk havalarda ders çalışırken size ilaç gibi geleceğine eminiz.

Ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Uyandıktan sonra ayılmak için türk kahvesi içmeyelim mi? İşte uygun fiyatlı kahve makineleri:

Uygun fiyata işini başarıyla yapan bir kahve makinesi arıyorsanız Sinbo'nun bu makinesini listenize eklemeniz gerekiyor. Ürün 1000 Watt güce, uzun ömüre ve bol köpüklü kahve yapma özelliğine sahip ancak eksi yönlerinden bahsetmeden de geçmeyelim.

Kahvelerinizi yaparken başında beklemenizde fayda var çünkü ne yaparsanız yapın taşırıyor, denendi ve onaylandı. Ayrıca kablosu sebebiyle hem fincana kahve doldurma kısmı biraz zor olabiliyor hem de temizleme kısmı su teması sebebiyle daha uğraştırıcı. Ama tabii bu fiyata daaha iyi bir alternatif de yok desek yeri.

Tam bir fiyat performans ürünü olan bu kahve makinesini satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Çelik isteyenlerin imdadına Sinbo Cezve SCM-2957 ile yetiştik.

Paslanmaz çelik gövdesi ve 5 fincana kadar türk kahvesi yapma kapasitesine sahip olan makine, kireçlenme sorunu yaşatmıyor. Keza kendisi zaten en popüler öğrenci evi kahve makinelerinden biri.

Ayrıca aşırı ısınmaya karşı çift güvenlik sistemine sahip olduğunu söylemesek olmazdı. Açık unutulduğu durumda 135°C’ye ulaştığında termostatı, 156°C’ye ulaştığında da termik sigortası devreye giriyor. Yani güç düğmesi açık durumda olsa bile kendisini kapatıyor.

Ürünü sepetinize eklemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Akşam yemeğini de unutmamak gerek ancak çoğu öğrenci evinde doğalgaz ocak yok. İşte uygun fiyatlı elektrikli ocak önerilerimiz:

Tek göz olsa yeter, zaten tek yaşıyorum diyenler için: Kumtel LX-7115 Elektrikli Hotplate Ocak

Termostat ve ayarlanabilir ısı kontrolüne sahip olan bu ocak, muhtemelen yerleştiğiniz öğrenci evinde vardır ancak eskimiştir. En popüler elektrikli ocaklardan biri olan Kumtel LX-7115, 30 cm genişliğe sahip, yani ortalama boyuttaki bir tencerenizde gönül rahatlığıyla yemek pişirebilirsiniz.

Fiyat performans ürünü olan elektrikli ocağı sepetinize eklemek veya satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Biz kalabalığız, 2 tencere yemeği aynı anda pişirmemiz lazım diyorsanız Kumtel KH/LX 7020/7021 2 Gözü Elektrikli Ocak işinizi görür.

Bu ürünün en büyük avantajı 2500 Watt güce ve 2 göz ocağa sahip olması. Aynı şekilde bu ocakta da termostat ve ayarlanabilir ısı kontrolü var.

Eğer daha önce elektrikli ocak kullandıysanız gazlı ocağa göre size daha yavaş pişiriyor hissiyatı vermiş olabilir ancak yavaş yavaş ısındığını hatırlatmadan geçmeyelim. İlk kullanımlarınızda boya kokusu gelebilir, yani korkmanıza gerek yok. Üstelik temizliği de epey kolay.

Kalabalık öğrenci evlerinin vazgeçilmezi olacak bu ürünü sepetinize eklemek veya satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

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