Bugün başlayan ve ay boyu devam edecek olan Hepsiburada Efsane Kasım İndirimlerinde birbirinden farklı ürünler sizleri bekliyor. Her kategoriden bazı ürünleri sizler için listeledik.
Tüm indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.
''Bu içerik 1.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor
Elektronik
Oyuncu bilgisayarlarından beyaz eşyaya kadar ihtiyacınız olabilecek tüm ürünler bu kategoride yer alıyor.
- Elektronik kategorisindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Lenovo IdeaPad 1 Taşınabilir Bilgisayar: İndirim fırsatıyla sepette 14.999 TL.
- Samsung 24" Odyssey G3 Gaming Monitör: En çok tercih edilen modellerden olan bu ürün 4.299 TL' ye satılıyor.
- Anker 20.000mAH Powerbank: Sepete eklediğinizda fiyatı 1.407 TL'ye düşüyor.
- JBL Go4 Bluetooth Hoparlör: 1.798 TL fiyatı ile indirimli ürünler arasında yer alıyor.
- Hoover NDEH Isı Pompalı Kurutma Makinesi: Kullanıclar tarafından oldukça beğeni toplayan bu ürün 14.399 TL fiyatla satılıyor.
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Moda & Kozmetik
Ayakkabı, kıyafet, makyaj malzemeleri gibi bir çok ürünün yer aldığı bu kategoride ilginizi çekebilecek çok sayıda marka yer alıyor.
- Moda & Kozmetik kategorisindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Ray-Ban RB2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü: Sepette fiyatı 2.498 TL' ye düşüyor.
- Mavi Erkek Kapüşonlu Siyah Sweatshirt: 150 TL indirim kuponu bulunuyor.
- Bioderma Photoderm Güneş Kremi: 682 TL fiyatla satışa sunuluyor.
- Louisiana Polo Büyük Boy 4 Teker Kumaş Valiz: Sepetteki fiyatı 1.499 TL.
- Pierre Cardin Siyah Kol Çantası: Sepette %40 indirimi bulunuyor.
Ev Yaşam
Evinizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ürünler bu kategoride indirimli fiyatları ile sizleri bekliyor.
- Ev Yaşam kategorisindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- xDrive Xdrive Toryum Oyuncu Koltuğu: %11 oranında indirimi mevcut.
- Madame Coco Mulette King Size Yatak Örtüsü: Sepete eklediğinizde fiyatı 1000 TL'ye düşüyor.
- Karaca Gourmet 9L Inox Airfryer: İndirimli ürünler arasında yer alıyor. Fiyatı ise 2.999 TL.
- Ceramical 60 x 120 cm Çalışma Masası: Sepetteki fiyatı 1.284 TL.
- Midex RPH-30BK-25AMP Gül Klavye SSS 25W Amfili Elektro Gitar Seti: İndirime sahip bu ürün 6.927 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Market
Tüm market alışverişinizi indirimli ürünlerle yapabileceğiniz bu kategori, bünyesinde birbirinden farklı marka ve ürünleri barındırıyor. Yüzey temizleme havlularından şampuanlara kadar bir çok ürün indirimli fiyatları ile karşımıza çıkıyor.
- Market kategorisindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Varta 2100mAh AA Şarj Edilebilir 4'lü Pil: Fiyatı 448 TL.
- Clear Men Kepeğe Karşı Etkili Şampuan: 4 al 3 öde kampanyası devam ediyor.
- Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası: Sepete eklediğinizde fiyatı 874 TL'ye düşüyor.
- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40’lı: 750 TL üzerine 150 TL indirim seçeneği bulunuyor.
- Kahve Dünyası Çekirdek Espresso 1000gr: 150 TL indirim kazanma fırsatı bulunuyor.
Küçük Ev Aletleri
Kahve makinelerinden termoslara, blenderlarda airfryerlara kadar bir çok ev aletinin bulunduğu bu kategoride tüm ihtiyacınız olan ürünleri bulabileceksiniz.
- Küçük Ev Aletleri kategorisindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge: %5 oranında indirime sahip.
- Braun Yeni Seri 5 B1200S Kablosuz Tıraş Makinesi: Sepette 3.394 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.
- Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi: Fiyatı 1.049 TL.
- Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi: İndirimli fiyatı 20.499 TL olarak karşımıza çıkıyor.
- Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü Gri: 829 TL'ye satışa sunuluyor.
Anne Çocuk
Çocuklar için oyuncaklardan oto koltuklarına kadar farklı markalarda ürünler bu kategoride yer alıyor.
- Anne Çocuk kategorisindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- LEGO® | Disney™ 9 Yaş ve Üzeri Yaratıcı Oyuncak: Sepete eklediğinizde indirimli fiyatı ile alabilirsiniz. 1.589 TL' ye satılıyor.
- MaxiCosi Spinel 360 Derece Dönebilen Yatabilen Isofix'Li 036 Kg Oto Koltuğu: 10.292 TL fiyatla satışa sunuluyor.
- Faber-Castell Karton Kutu Kuru Boya Tam Boy 24 Renk: Sepete eklediğinizde fiyatı 262 TL'ye düşüyor.
- Dolu 8086 Sahara Uzaktan Kumanlı Akülü Araba: Fiyatı 7.349 TL.
- Weewell WHC740 Kumandalı Soğuk Buhar Üfleyici: 2.699 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.
Oto Yapı Market
Evinizde tüm tamir işlerinde size yardımcı olacak ürünler bu kategori içerisinde bulunuyor.
- Oto Yapı Market kategorisindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Bosch V-Line 103 Parça Vidalama&Matkap Ucu Set: Sepetteki fiyatı 858 TL.
- Stanley Fatmax SCD711C2K 18V 1.5AH V20 Li-Ion Çift Akülü Darbeli Matkap: İndirim fırsatı kapsamında 4.753 TL fiyatla satışta.
- Osram Lastik Şişirme Kompresörü: İndirimli fiyatı 2.249 TL.
- Philips Hue WCA 9-75W E27 Renkli Akıllı Ampul: 1.349 TL indirimli fiyatı ile satılıyor.
- Anker Eufy Security C220 360 Derece Dönebilen Gece Görüşlü IP Kamera: 898 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Spor & Outdoor
Spor yapmayı hobi haline getirenler için oldukça faydalı ürünlerin bulunduğu bu kategori, size her konuda yardımcı olabilecek.
- Spor & Outdoor kategorisindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 Lt: Sepete eklediğinizde fiyatı 1.574 TL oluyor.
- Salomon Supercross 4 Gtx Erkek Siyah Patika Koşu Ayakkabısı: Fiyatı 5.245 TL.
- Starbucks® Klasik Seri Termos: İndirimli fiyatı 559 TL.
- Montana Mountainer Körüklü Dağcı Sırt Çantası: 275 TL fiyat ile satışta bulunuyor.
- RKS Skyjet Nitro Pro Elektrikli Bisiklet: Fiyatı 23.990 TL.
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