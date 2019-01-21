Oğuzhan Uğur'un geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda ortaya çıkan son işten memnun olduğunu belirttiği Borç Harç filmi, IMDb'de yere çakıldı.

Borçlarından kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alan Borç Harç, Efe Hızır'ın yönetmenliğinde ve Hasan Karakuş'un senaristliğinde vizyona girdi. Evlilik hazırlıkları içerisindeki Murat'ın, süreç içerisinde kız arkadaşının bitmek bilmeyen istekleriyle başa çıkmaya çalışmasını anlatan filmin IMDb notu yerlerde sürünüyor.

IMDb'nin filmleri listelerken ve kategorilerken kullandığı, detayları tam olarak bilinmeyen bir algoritma mevcut. Bu sebeple film henüz IMDb Bottom 250 listesinde yer almıyor. Buna karşın an itibarı ile 551 oya sahip olan filmin genel puanı 1.2 olarak göze çarpıyor.

Şu an IMDb tarihinin en kötü filmi, 2014 yılında vizyona giren ve 1.5 ortalamaya sahip olan Saving Christmas olarak dikkat çekiyor. Bu filmi ise 1.6 not ortalamasıyla Kod Adı: K.O.Z filmi takip ediyor. Borç Harç, eğer bu notları almaya devam ederse listenin değişmez filmlerinden biri olacak gibi görünüyor.

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