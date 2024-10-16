Öklid isimli uzay teleskobundan çekilmiş görüntülerden bir atlas oluşturuldu. 208 gigapiksel boyutlu atlas, yaşadığımız evrenin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği "Öklid" isimli uzay teleskobu, eşine az rastlanır bir işe imza attı. Bu teleskobun elde ettiği görüntülerden, tam 208 gigapiksellik bir atlas oluşturuldu. Atlasta 14 milyonun üzerinde galaksi ve on milyonlarca yıldız bulunuyor.

Üstelik bu eşsiz atlas, henüz erken aşamada. Yapılan açıklamalara göre Öklid, hedefinin sadece yüzde 12'lik kısmına ulaşabildi. Yani gelecekte, oluşturulan atlasın kapsamı genişletilecek. ESA, projenin son hâlini Mart 2025 gibi yayımlamayı planlıyor. O gün geldiğinde, bugün konuştuğumuzdan çok daha büyük bir görüntüden bahsediyor olacağız.

İşte Öklid'in oluşturuğu atlastan gelen küçük bir bölüm:

Yukarıdaki görüntüde, 208 gigapiksellik atlasın ufak bir bölümünü görüyorsunuz. Dünya'ya 420 milyon ışık yılı uzakta olan ESO 364-G035 ile G036 isimli iki gökada, görüntünün sol kısmında bizleri karşılıyor. Sağ kısımda ise Dünya'dan 678 milyon ışık yılı uzakta olan Abell 3381 isimli gökada kümesi bulunuyor.

ESA, oluşturulan atlas için bir video paylaştı. Bu video, yukarıdaki görüntünün aslında ne kadar küçük olduğunu gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamaya göre yukarıdaki alan, atlasın tamamına kıyasla 150 kat yakınlaştırıldı. Yaşadığımız evrenin ne kadar büyük olduğunu buradan anlayabilirsiniz.

ESA'nın paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: