Çocuklardaki Vaka Sayısı Hakkında Endişelendiren Açıklama

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, okulların açılmasının ardından çocuklarda görülen COVID-19 vakalarına dair açıklamalarda bulundu. Başta çocukların virüsten pek de etkilenmediğini söyleyen Kendirli, ortaya çıkan varyantlarla durumun değiştiğini belirtti.

Uzun süren bir uzaktan eğitim sürecinin ardından çocuklar nihayet okullarına kavuşmuş durumda. Ebeveynler de uzun zamandır bugünleri bekliyor olsa da COVID-19’a yönelik endişeleri hala ayakta duruyor. Ne yazık ki bu endişeler, boş yere değil gibi görünüyor.

Konuyla ilgili uzman bir isim; yaptığı açıklamalarda çocuklarda test pozitifliğinin büyük oranda arttığını, aşılamanın, mesafenin ve hijyen kurallarının hala fazlasıyla önemli olduğunu, bu sebeple çocukların da aşılanması gerektiğini söyledi. İşte yapılan açıklamalar:

"Çocuklar da aşılanmalı":

Açıklamaları yapan kişi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli. Yaptığı endişe verici açıklamalarda çocuklardaki vakaların gittikçe arttığına değinen Kendirli, çocuk grubunun da artık COVID-19 konusunda dikkate alınması gerektiğini söyledi. Hastanede ayrılan alanlar konusunda şu açıklamaları yaptı:

“Hastanemizde COVID-19 için ayrılmış alanlar dolu. Ancak çocuk hastada erişkinlerde olduğu gibi çok büyük yerler ayırmamız gerekmemişti. Şu an yeni doğan ve çocuk enfeksiyonda 8 yatağımız var. Onlar dolu. Bir de acilde pozitif hastamız var yatmayı bekleyen. Salgının en başından beri çocuk hastanesine acil anlamda başvuran, 0-18 yaş çocuk grubundaki 21 bin hastaya test yapılmış ve bunun 2 bin 500’ü pozitif çıkmış. Pozitif vaka en baştan beri yüzde 11,8 civarlarındaydı ama son günlerde pozitiflik oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz.”

Aşılanmanın üzerine tekrar tekrar değinen Kendirli, sadece ailelere değil, çocuklara da aşıyı önerdi.

Pozitiflik oranı %30'a yükseldi:

Yine Ankara Üniversitesinden Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi de vakaların artışına dikkat çekerek okulların açılmasının, tatilin bitmesinin ve dolayısıyla insan etkinliğinin artmasının bu artışta etkili olduğunu söyledi. Buna ek olarak normalde yüzde 8 olarak görülen test pozitifliğinin yüzde 30’lara kadar geldiğini belirten Çiftçi; maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekti. Çiftçi de Kendirli gibi çocukların aşılanması gerektiğini belirtti.