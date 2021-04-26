Hayati İhmalleri Bitirecek Uygulama: Bina Kimlik Sistemi

Bu ay itibarıyla uygulanmaya başlanan Bina Kimlik Sistemi, binaların 5 yılda bir denetlenmesini ve bina ile ilgili tüm bilgilerin bir daima sergilenecek bir sertifikada bulunmasını gerektirdiğinden kolonların kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi sorunları sona erdirmeyi hedefliyor.

Giriş katta bulunan dükkanlar için kolonların kesilmesi, iskan sonrası binaya kaçak kat çıkılması ve binaya statiğini değiştiren müdahalelerde bulunulması, özellikle son İzmir depreminden sonra daha da yüksek sesle dile getirilmeye başlanan konular olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürürlüğe giren Bina Kimlik Sistemi ile ölüme davetiye çıkaran bu bilinçsizce yapılan davranışların önüne geçmeyi hedefliyor.

Bina Kimlik Sistemi ya da kısaca BKS ile yapımı tamamlanan her binaya sertifika niteliğinde birer QR kodu ve elektronik etiket verilecek. Bir levha olarak binaya monte edilecek olan bu sertifika sayesinde söz konusu bina ile ilgili tüm teknik bilgilere kolaylıkla ulaşılabilecek. Pilot uygulamaları tamamlanan BKS, bu ay itibarıyla resmen uygulamaya alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, söz konusu uygulamanın detaylarını Hürriyet'e açıkladı.

Binalara kaçak kat yapılıp yapılmadığı kolaylıkla kontrol edilebilecek

Binalara monte edilecek sertifikalar sayesinde binalara ait tüm bilgilerin kayıt altına alınacağını ve yapıların 5 yılda bir denetleneceğini dile getiren Banu Aslan Can, "Binaya kaçak kat yapılmış mı, kolonlara zarar verildi mi, bakılacak. Eğer çözümü mümkün bir müdahale söz konusu ise ‘sorunu gider’ diyeceğiz. Ama can güvenliğini tehdit eden bir durum varsa bina boşaltılacak. Sorumlulara sadece para cezası verilmeyecek, savcılığa suç duyurusunda da bulunulacak" diyerek artık binalar çökmeden potansiyel tehditlerin cezalandırılacağını ifade etti.

BKS sayesinde yeni bir ev alacak ya da kiralayacak vatandaşların evin güvenli olup olmadığını ya da binada yasadışı bir işlem olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebileceğini; müteahhit firma ya da mülk sahibi tarafından verilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilebileceğini aktaran Can, "Vatandaş binada kullanılan betondan, iskan tarihine, evlerin büyüklüklerinden yapılan denetim sonuçlarına kadar her bilgiye ulaşacak" dedi.

BKS, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında da büyük kolaylık sağlayacak

Uygulamanın yalnızca olası bir göçük sırasında değil, sonrasında da önemli işlevi olduğunu, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında başta kat planı olmak üzere birçok detayın hayati önem taşıdığını belirten Can, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bina yıkılmış, ailesi enkazda olan vatandaş zaten travma halide. O halde bilgi vermeye çalışıyor. Şimdi binaya ait tüm bilgiler tek tıkla görülecek. Kimlik levhalarının üzerine beton yıkılsa da sistem zarar görmeyecek. Bina bilgilerine 50 metre mesafeden dahi ulaşılabilecek. Dileriz hiç bir yıkım olmaz, ama olması halinde bu sistem arama kurtarmaya can suyu olacak."