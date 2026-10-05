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Yakında Tanıtılacak OLED Dokunmatik MacBook Pro Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Çok Hafif Olacak!

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Apple’ın çok yakında duyuracağı dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Yakında Tanıtılacak OLED Dokunmatik MacBook Pro Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Çok Hafif Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialarda Apple’ın OLED ve dokunmatik ekranlı MacBook Pro modelini ekim veya kasım ayı içerisinde tanıtacağı ifade edilmişti. Şimdi ise bu cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya atıldı.

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En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, Power On bülteninde OLED MacBook Pro modeliyle ilgili bilgiler verdi.

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Yakında Tanıtılacak OLED Dokunmatik MacBook Pro Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Çok Hafif Olacak!
kge

Çok daha hafif olacak

kge

Gurman’ın kaynaklarına göre hem OLED panel hem de dokunmatik ekran desteğiyle gelecek yeni MacBook Pro modeli, mevcut nesillere kıyasla "ciddi anlamda daha hafif” bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Peki, eklenen bu yeni ekran teknolojilerine rağmen kasa nasıl hafifleyecek?. Apple’ın laptop içerisindeki iç bileşenleri küçülterek ve dahili parçaları yeniden düzenleyerek ağırlık artışının önüne geçtiği ve aksine kasayı hafiflettiği belirtiliyor. bileşenlerin tam olarak nasıl konumlandırılacağı henüz netleşmemiş olsa da mühendislik tarafında ciddi bir kütle azaltma çalışması yapıldığı aktarılıyor.

Donanım tarafında ise cihazın M7 çiplerini beklemeden, mevcut yüksek seviye M5 çipleriyle çıkış yapacağı gelen bilgiler arasında. M7 çip ailesinin ancak 2027 başlarında ilk çıkışını yapması beklendiği için Apple'ın bu iddialı dokunmatik modeli M5 mimarisi üzerine inşa etmeyi tercih ettiği öne ifade edilmiş.

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