Bir Cesede Yapılan 28 COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

İtalya’ya arkadaşları ile tatile giden Ukraynalı bir adam denizde boğulduktan sonra otopsi sırasında yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Doktorlar cesedin üzerinde 28 test daha yaptılar ve hepsi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde ilginç bir COVID-19 vakasını sizlere aktarmıştık. Lösemi hastası olan bir adam, 14 ay boyunca yaptırdığı 78 COVID-19 testinde de pozitif çıkmıştı. Aynı ilginçlikte bir durum İtalya’da yaşandı.

İtalya’ya tatile giden Ukraynalı bir adam, İtalya’nın Chieti şehrinde arkadaşları ile denize yüzmeye gittiği sırada kayboldu. 16 saat süren arama çalışmalarının ardından adamın cesedinin kayalar arasında sıkıştığı görüldü. Adamın hayatını kaybetmesi sonrası, oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Cesede 6 hafta boyunca yapılan 28 COVID-19 testi pozitif çıktı

Ölümünden önce Ukraynalı adamın COVID-19 geçirdiğine dair herhangi bir semptom göstermediği belirtildi. Ancak otopsi sırasında rutin olarak yapılan COVID-19 testinde Ukraynalı adam pozitif çıktı. Otopsi yapan doktorlar tek test ile yetinmedi ve 41 gün boyunca (6 hafta) ölü bedenin üzerinde 28 COVID-19 testi daha yaptılar.

Yapılan 28 testin tamamı yine pozitif çıktı. Ukraynalı adamın cesedi, doktorlar tarafından hâlâ morgda 4 derecede ve su geçirmez ceset torbasında muhafaza ediliyor. Her ne kadar şu an için ölü bir bedenden enfeksiyon bulaşma riskine dair limitli veri bulunsa da bu nadir olay, COVID-19’un insan öldükten sonra ne kadar süre bedende kalacağını öğrenmek için önemli veriler sunacak.