Yeni bir bilgisayar ya da monitör aldıysanız ve görüntüde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız ölü piksel testi ile gerçekten bir sorun olup olmadığını görebilirsiniz. 2021 yılının en güncel ölü piksel testi sonucu bir problem ortaya çıktığı zaman bilgisayarı ya da monitörü aldığınız firmaya iade edebilir ya da değiştirebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar ekranındaki, akıllı televizyondaki ve diğer monitörlerdeki görüntüler binlerce küçük pikselin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Tek bir pikselde oluşan sorun, o an için görüntü üzerinde büyük bir olumsuz etki yapmaz ancak ölü piksel testi sonucu görülen sorun, ilerleyen günlerde daha büyük problemlerin habercisi olabilir çünkü tek bir ölü piksel bile bir arıza olduğunun göstergesidir.

Peki, ölü piksel testi nasıl yapılır? Ölü piksel testi, her kullanıcının evinde kendi imkanlarıyla kolayca gerçekleştirebileceği bir testtir. Üstelik böyle bir testi yapmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Ölü piksel testi yapabileceğiniz onlarca farklı internet sitesi ve video bulunuyor. Monitöründe bir sorun olduğunu düşünen kullanıcıların kolayca uygulayabileceği ölü piksel testi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık.

Monitör ölü piksel testi nasıl yapılır?

Adım #1: Monitörünüzü tamamen temizlediğinizden emin olun.

Monitörünüzü tamamen temizlediğinizden emin olun. Adım #2: Buradan ölü piksel testi internet sitesini açın.

Buradan ölü piksel testi internet sitesini açın. Adım #3: F11 tuşu ile testi tam ekran olarak uygulayabilirsiniz.

F11 tuşu ile testi tam ekran olarak uygulayabilirsiniz. Adım #4: Test tamamlanana kadar devam edin.

Test tamamlanana kadar devam edin. Adım #5: Eğer test sonucunda monitörünüzde ölü piksel gördüyseniz üretici firma ile iletişime geçebilirsiniz.

Adım #1: Monitörünüzü tamamen temizlediğinizden emin olun:

Ölü piksel testi sırasında ekranda gördüğünüz ve ölü piksel zannettiğiniz siyah bir nokta, aslında ekrana yapışmış bir toz olabilir. Bu nedenle, testi uygulamadan önce ekranı tamamen temizlediğinizden emin olun. Başarılı bir monitör temizleme ile ilgili ipuçlarını buradan öğrenebilirsiniz.

Adım #2: Ölü piksel testi internet sitesini açın:

Ölü piksel testi renkler üzerinden hazırlanan temel bir test olduğu için konu ile ilgili pek çok farklı kaynakta test bulabilirsiniz. Her biri temel olarak aynı testi gerçekleşmek üzere tasarlanmışlardır. Siteyi açtıktan sonra ölü piksel testini başlatın ve yönlendirmeleri adım adım izleyerek testi tamamlayın.

Tercihe bir ölü piksel testi videosu açabilirsiniz

YouTube ve benzeri pek çok farklı video platformunda ölü piksel test videosu bulabilirsiniz. Videoyu başlattığınız zaman karşınıza sırayla birçok farklı temel renk çıkacak. Renklerin sırayla geçmesine izin verin ve testi sonuna kadar uygulayın. Videoyu durdurduğunuz zaman oynatıcı da açılacağı için renk değişimleri olabilir. Bu nedenle durdurmadan ya da ileri - geri alma işlemi yapmadan testi tamamlayın.

Adım #3: F11 tuşu ile testi tam ekran olarak uygulayabilirsiniz:

Ölü piksel testi yapmak için bir video kullanıyorsanız oynatıcı üzerindeki tam ekran butonunu kullanabilirsiniz. Eğer bu testi bir internet sitesi üzerinden gerçekleştiriyorsanız, testin ekrandaki tüm pikselleri kapsadığından emin olmak için F11 tuşuna basın. Test bittikten sonra tekrar F11 tuşuna basarak tam ekrandan çıkabilirsiniz.

Adım #4: Test tamamlanana kadar devam edin:

Herhangi bir cihaz ekranında gördüğünüz tüm renkler siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi gibi ana renklerden ve bu renklerin karışımından oluşmaktadır. Bu nedenle ölü piksel testi sırasında karşınıza bu temel renkler çıkacaktır. Daha net bir görüntü elde etmek için ekran parlaklığını arttırabilirsiniz.

Adım #5: Eğer test sonucunda monitörünüzde ölü piksel gördüyseniz üretici firma ile iletişime geçebilirsiniz:

Ölü piksel testi sırasında ekrana dikkatle bakın. Herhangi bir siyah, beyaz ya da normal olmayan farklı bir renkte nokta görüyorsanız bunun anlamı, o noktanın bir ölü piksel olduğudur. Emin olmak için farklı kaynaklardan da test edebilirsiniz. Emin olduktan sonra üretici firma ile iletişime geçerek iade ya da değişim talep edebilirsiniz.

Monitörde ölü piksel neden oluşur?

Dizüstü bilgisayar ekranında, akıllı televizyonda ve diğer monitörlerde ölü piksel oluşmasının en sık karşılaşılan nedeni fabrika hatasıdır. Yani cihazın üretimi sırasında yaşanan bir sorun ya da yapılan bir dikkatsizlik nedeniyle ekranda ölü piksel bulunabilir. Monitörde ölü piksel oluşumunun diğer bir sebebi de çarpma, düşme gibi kullanıcı kaynaklı kazalardır. Cihaz, böyle bir kaza ile aldığı darbe sonucu ölü piksel sorunu ortaya çıkarabilir. Hatta böyle bir durumda cihazda birkaç tane değil, oldukça geniş alana yayılan ölü pikseller görülebilir.

Ölü piksel sorununu çözeceğini iddia eden farklı yazılımlar görebilirsiniz ama bu tamamen teknik bir sorun olduğu için ancak ekran içindeki bir parça ya da tamamen ekran değişimi ile çözülebilir. Eğer ölü pikselin nedeni fabrika hatası ise ürünü iade edebilir ya da değiştirebilirsiniz. Kullanıcı hatası kaynaklı bir sorun ise çözümü için ücret ödemeniz gerekebilir.

Bilgisayarınızın, mobil cihazınızın ya da akıllı televizyonunuzun ekranında bir sorun olduğunu düşünüyorsanız ölü piksel testi ile görüntüyü bozacak bir ölü piksel olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Fabrika hatası nedeniyle ölü piksele sahip olan cihazları iade edebilir ya da değişim talep edebilirsiniz.