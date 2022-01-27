Omicron'a Özel Koronavirüs Aşısı İçin Deneyler Başlıyor

Pfizer ve BioNTech'in omicron odaklı koronavirüs aşısının hazır olduğu açıklandı. Pfizer yöneticilerinin açıklamasında, bu aşının deneysel çalışmalarına başlanacağı ifade edildi. Yeni aşı, ilk etapta 1.420 kişi üzerinde denenecek.

mRNA tabanlı koronavirüs aşısını geliştirerek salgının seyrini değiştiren BioNTech ile Pfizer, özellikle omicron varyantı için etkili olan yeni aşının hazır olduğunu ve deneme sürecinin başlayacağını açıkladı. Pfizer yöneticisi Kathrin Jansen tarafından yapılan açıklamada, virüse karşı uyanık kalınması gerektiği ve bu yüzden de yeni aşının mümkün olan en kısa sürede kullanıma hazır hale gelmesini istediklerini açıkladı.

Pfizer ile BioNTech'in omicron varyantına karşı etkili yeni aşısının denemeleri, üç grup üzerinde yapılacak. Yapılan açıklamalara göre ilk grup, bugüne dek hiç aşı vurulmamış kişilerden oluşacak. İkinci grupta ise iki doz BioNTech aşısı vurulan insanlar yer alacak. Üçüncü grupta ise bugüne dek üç doz aşı vurulmuş kişilerden oluşacak. Deneysel çalışma, 1.420 yetişkini kapsayacak.

Yeni aşıyla pandeminin sonuna gelinebilir mi?

Pfizer ile BioNTech, yeni aşı ile ilgili detaylı bir bilgi vermediler. Zira elde edilecek sonuçlar hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak bu aşı, pek çok bilim insanı için umut verici. Uzmanlar, doğrudan omicrona odaklanan bir aşının pandeminin sonunu getirebileceğine inanıyorlar. Ancak burada da net olmayan bazı durumlar var. Son dönemlerin baskın varyantı omicron olsa da delta gibi farklı varyantlar da hala görülebiliyor.

Omicron varyantı ile ilgili aşı çalışmalarının Pfizer ile BioNTech'ten ibaret olmadığını belirtelim. Öyle ki Moderna da omicron odaklı yeni bir koronavirüs aşısı geliştiriyor. Öte yandan; Johnson & Johnson ise gerekli olması durumunda yeni bir aşı çalışmasına başlayacağını açıkladı. Önümüzdeki günler, salgının seyri açısından daha belirleyici olacak gibi görünüyor.