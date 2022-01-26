Rus Koronavirus Aşısının Sprey Versiyonu Geliyor

COVID-19 virüsüne karşı geliştirilen tedavilere bir yenisi daha eklendi. Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 'sprey' formatı için klinik test aşamasına geçildiği bildirildi.

Yaklaşık olarak iki yıldır hayatımızda olan COVID-19 virüsüyle mücadele kapsamında geliştirilen aşı ve diğer tedavi yöntemlerine her gün birisi ekleniyor. Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı da virüse karşı geliştirilen ve bir süredir kullanımda olan aşılardan birisi.

Rus hükümeti, bir süredir Sputnik V aşısının burun yoluyla alınan bir sprey versiyonu üzerinde çalışmaktaydı. Gelen son bilgilere göre ise Rusya Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ekim 2021 tarihinde klinik testlerinin yapılmasına onay verdiği sprey formatındaki Sputnik V aşısında klinik test aşamasına geçildi.

Aşıya kıyasla daha az yan etkiye neden oluyor

Daha önce, klinik öncesi burun spreyi formatındaki COVID-19 ilacı üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre ilacın aşı şeklinde değil de burundan uygulanmasının kişide daha az yan etkiye yol açacağı kaydedilmiş; spreyin I ve II. Faz klinik testleri için ise Rus hükümetinin 187.8 milyon ruble (yaklaşık 32 milyon TL) ayırdığı açıklanmıştı.

Moskova Belediyesi’nden yeni ilacın klinik test sürecine dair yapılan açıklamada, “Seçenov Üniversitesi, COVID-19’un önlenmesine yönelik burun spreyi şeklindeki kombine vektör aşısının klinik testlerine katılacak gönüllülerin alımına devam ediyor. Aşının geliştiricisi Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gamaleya Araştırma Merkezi, denemelerin başlangıç tarihi ise 26 Ocak 2022” ifadelerine yer verilmişti. Sprey ilacın klinik testleri bugün resmi olarak başladı.

Açıklamada aktif aşaması altı ay sürecek olan klinik testlere 400 kişinin katılacağı bildirildi. Klinik testlere katılan katılımcılar, denemelerin ardından hizmetleri için aşı sertifikası, QR kod ve para ödülü alacak.

Öte yandan Rusya, burun spreyi şeklinde COVID-19 ilacı geliştiren tek ülke de değil. Daha öncesinde Çin, Türkiye ve ABD'de de sprey şeklinde bir COVID-19 aşısı geliştirdiğini açıklamıştı.