Omicron Varyantıyla İlgili Umutlandıran Açıklama

İsrail Sağlık Bakanı, koronavirüsün omicron isimli yeni varyantı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Oldukça umut verici cümleler kuran Bakan, buna karşın bilimsel veri göstermemiş olması nedeniyle tartışmaların merkezine yerleşti.

Tüm dünyanın koronavirüs gündemi, son günlerde yalnızca omicron isimli varyant haline gelmiş durumda. Güney Afrika'da çıktığı açıklanan ve şu an için yeteri kadar bilgi sahibi olunamayan varyantın, bugüne dek ortaya çıkan varyantların tümünden daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. Üstelik bu virüste tespit edilmiş 50 mutasyonun koronavirüs aşılarını etkisiz hale getirebileceği ifade ediliyordu. Ancak İsrail'den gelen açıklamalar, bir nebze de olsa umut verecek gibi görünüyor.

Koronavirüs pandemisini iyi bir şekilde yönetmeyi başaran İsrail'in Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, omicron varyantı ile ilgili umutlandıran bir açıklamada bulundu. Son 6 ay içerisinde iki ya da üç doz aşı vurulanların güvende olduğunu söyleyen Bakan Horowitz, yine de daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını hatırlattı.

"Bilimsel veri göstermedi"

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda, "Son 6 ayda iki doz aşı olan ya da üçüncü doz aşı olanlar Omicron varyantına karşı korunuyor. Önümüzdeki günlerde aşının bu varyanta karşı koruma etkisi ile ilgili daha doğru bilgiye ulaşacağız fakat umutluyuz. İlk belirlemelere göre iki doz aşının ya da üçüncü doz aşının bu varyanta karşı koruma sağladığını görüyoruz." ifadelerine yer verildi. Ancak bu açıklamalarda detaylara inilmemesi ve bilimsel veri gösterilmemesi, İsrail kamuoyunda tartışma yarattı.

İsrail Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalardan sonra ülkede dikkat çeken bir olay daha yaşandı. İsrail'deki bazı medya organları, Türkiye'de de uygulanmakta olan BioNTech aşısının omicronun bulaşıcılığını engelleme noktasında yüzde 90 etkili olduğunu belirtti. Ancak bu açıklamanın kaynağı da meçhul. Önümüzdeki günler, iddiaların ne kadar gerçek olduğunu gözler önüne serecek.