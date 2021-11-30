BioNTech CEO'su Uğur Şahin, omicron varyantı ve şirketin geliştirdiği mRNA aşısının yeni varyanta karşı etkili olup olmadığı konusundan açıklama yaptı. Şahin, varyant ile ilgili 'sakin olunması' gerektiğini ifade etti.

Son birkaç gündür tüm dünyada bir nevi 'panik' havası yaratan yeni koronavirüs varyantı omicron'un gündem olması sonrası, aşıların bu yeni varyant üzerindeki etkinliği de konuşulmaya başlandı. Koronavirüs aşısı üreten şirketler, aşıların omicron üzerinde ne kadar etkili olduğunun tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

Bu konuda gözlerin çevrildiği önemli isimlerden biri olan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı açıklamada, yeni varyant hakkında endişelenenlere 'sakin olmalarını' söyledi.

Yeni bir aşı geliştirilmesine gerek kalmayabilir:

BioNTech'in geliştirdiği ve haihazırda uygulanmakta olan mRNA aşısının omicron üzerindeki etkilerinin araştırılmasının devam ettiğini söyleyen Şahin, "İnsanlara üçüncü bir doz yapmak için bir planımız var ve bu plana bağlı kalmalı ve hızlandırmalıyız. Uyarlanmış bir aşı ile ekstra korumaya ihtiyacımız olup olmayacağı daha sonra görülecektir" şeklinde konuştu.

Şahin aynı zamanda omricon varyantının aşılı insanları diğer varyantlara göre daha fazla etkileyebileceğini ancak aşının hastalığı ağır geçirmenin önüne geçme noktasında koruma etkisinin devam edeceğini belirtti. BioNTech aşısının varyant karşısındaki kesin etkilerini öğrenmek için ise devam eden çalışmaların sonuçlanmasını beklememiz gerekecek.