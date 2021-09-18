Parus, iki patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a bir kez daha dava açtı. Şirket daha önce de Apple'a dava açmış ve teknoloji devine karşı büyük bir zafer elde etmişti.

Parus Holding; dün Teksas Batı Bölgesi ABD Federal Bölge Mahkemesi’nde Apple aleyhine ikinci bir patent ihlali davası açtığını duyurdu.

Dava gerekçesi ise Parus’un, ses tarama ve cihaz kontrol teknolojisi patentlerinin Apple tarafından ihlal edilmesi. Dava; 6,721,705 ve 8,185,402 numaralı ABD patentlerine dayanmakta.

Her iki patent de Parus'a ait:

6,721,705 nolu patent ‘Webley System, Inc.’ den alınmış. 8,185,402 nolu paten ise 2004 yılında ‘Parus’a ait bir paten olarak listelenmiş olsa da, 2001 yılında başka bir ‘Webley Systems’ patenti olarak geçiyordu. Mahkemede yapılan resmi şikayete göre her iki patent de “devir yoluyla” Parus’a ait.

Şirketin iddiasına göre Apple’ın ürettiği bütün cihazlarında Siri’yi kullanması, Parus’a ait patenti ihlal etmekte. Şikayete göre “Siri ile bağlantılı olarak, itham edilen her bir Apple ürünü, ‘705 nolu pantentin 2. isteminin gerektirdiği şekilde İnternet web sitelerinde gezinmek üzere sesli komutları kullanmak için bir yöntem uygular. “ aynı söylem, ‘402 nolu paten için de geçerli.

Bu, Parus'un Apple'a açtığı ilk dava değil:

Parus, Apple’ın yaptığı bütün ihlale giren satışlar için tazminat talebinde bulunmak da dahil olmak üzere var olan tüm yolları denemekte. Dava, ihlalin ‘kasıtlı’ olduğunu savunuyor ve Apple’dan üç kat tazminat istiyor ve Apple’ın dava süresince Parus’un avukat masraflarının ödemesini ve Parus patentlerini kullanmaktan men edilmesini talep ediyor.

Bu, Parus’un bilgi sağlamak için kullanıcı-ses arayüzü teknolojisini kullandığı gerekçesiyle Apple’a açtığı ikinci dava. Bu ayın başlarında Parus, Apple'ın önemli Parus patentlerini geçersiz kılma girişimini bütünüyle reddettiği için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin Patent Deneme ve Temyiz Kurulu'nda (PTAB) Apple'a karşı önemli bir zafer kazanmıştı.