Apple'ın Yeni iPhone 13 Serisine Gelen Tepkiler

Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı telefon serisi iPhone 13’ü tanıttı. Yeni seri, ülkemizde özellikle fiyatı ve tasarımıyla tartışıldı. Bizler de sosyal medyadan gelen tepkileri sizler için derledik. Bakalım, insanlar yeni seri hakkında neler düşünüyor?

Yılda bir gerçekleşen bir etkinliği daha bugün arkamızda bıraktık ve yeni iPhone 13 serisiyle tanıştık. 2007 yılından bu yana her yıl yeni bir model tanıtan Apple, bu yıl uğursuz sayıldığı gerekçesiyle çok tartışılan ‘13’ sayısını yeni serisine koymaya karar verdi. Tabii yeni iPhone 13 serisini gören bizlerse yine her zaman ki gibi öncelikle büyük bir duvarla karşılaştık: Fiyat.

Yeni iPhone 13 serisinin en düşük modeli, 11 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Öte yandan serinin en yüksek özellikli telefonu, 22.999 TL’lik fiyat etiketine sahip olacak. Bu durum, elbette her zaman olduğu gibi yeniden sosyal medyanın gündemindeydi. Sosyal medyada yeni iPhone serisini gören pek çok kullanıcının ilk hedefi fiyatlar oldu. Elbette iPhone 13, yalnızca fiyatlarıyla da ele alınmadı. Gelin, Apple’ın yeni akıllı telefon serisine gelen tepkilere bakalım.

Tasarımı ve fiyatı ana başlıklardı:

Yine gelmedi be: