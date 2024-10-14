Kripto paralar son yıllarda hızla yükselirken, herkesin ilgisini çeken bu dijital devrim milyonlarca insanın büyük kazanç hayalleri kurmasına ve bazılarınınsa bu hayallerinin başlarına yıkılmasına sebep oldu. Bu içerikte, yatırımcıların hayallerini yıkan bir skandaldan bahsedeceğiz.

2014 yılında Bulgaristan merkezli bir girişim olarak doğan OneCoin, kısa sürede milyonlarca insanı kendine çekmeyi başarmıştı.

OneCoin, Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood tarafından kurulmuş ve Bitcoin gibi kripto paraların izinden giderek, dijital finans dünyasında devrim yaratacak yeni bir para birimi yaratmayı amaçlayan bir dijital para birimiydi.

Öyle ki OneCoin, "Bitcoin katili!" olarak pazarlanıyordu ve yatırımcıların bu yeni kripto paranın Bitcoin'den daha değerli olacağına inanması amaçlanıyordu.

OneCoin, dünya çapında çok katmanlı bir pazarlama yapısı kullanarak hızla büyüdü.

Bu yapı sayesinde yatırımcılar, başkalarını da sisteme dahil ettikçe kazanç elde ediyordu.

Ancak bu cazip fırsat, tarihin en büyük kripto dolandırıcılıklarından birine dönüşecekti.

Çünkü sorun, OneCoin'in gerçekte var olmayan bir kripto para olmasıydı.

Yani aslında OneCoin bir çeşit ponzi şemasıydı!

OneCoin’in sunduğu kripto paranın arkasında bir blok zinciri teknolojisi yoktu ve madencilik yapıldığı iddiaları tamamen yalandı.

Yatırımcılara OneCoin tokenleri ve sahte madencilik havuzları satılsa da bu coinlerin aslında hiçbir gerçek değeri yoktu.

Sahte sunumlarla yatırımcılara Bitcoin'in başarı hikâyesi anlatılıyor ve OneCoin’in bu başarıyı geçeceği vadediliyordu.

Ama gerçek şuydu ki, sistemin ilk kurulduğu andan itibaren Ignatova ve Greenwood insanları dolandırmayı amaçlamıştı...

Ancak 2016 yılına gelindiğinde birçok ülke OneCoin'i incelemeye ve bu yapının bir çeşit piramit sistemi olduğunu dile getirmeye başladı.

Böylelikle OneCoin’in foyası açığa çıktı ve 2017 yılında Ruja Ignatova hakkında tutuklama kararı çıkarılarak Bulgaristan’daki OneCoin ofislerine polis baskınları yapıldı.

Fakat Ignatova çıkarılan tutuklama emrinden hemen önce kayıplara karıştı ve o bir daha görülmedi…

Greenwood ise Tayland’da yakalanarak Amerika’ya iade edildi ve tam 20 yıl hapis cezası aldı.

Greenwood'un 300 milyon dolardan fazla kazanç sağladığı ve bu parayı lüks bir yaşam tarzı için kullandığı da yapılan araştırmalar sonunda ortaya çıktı.

Sonuç olarak, OneCoin skandalı dünya çapında 3,5 milyondan fazla insanın 4 milyar doların üzerinde zarar etmesine yol açan büyük bir dolandırıcılık olarak tarihe geçti.

Bugün hâlâ firari olan Ruja Ignatova, FBI’ın en çok arananlar listesinde yer alıyor ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgi içinse büyük bir ödül teklif ediliyor…

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: