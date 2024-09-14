Kripto para dünyasında spekülasyonlar ve sansasyonlar eksik olmuyor. Bu içerikte, kripto dünyasının en büyük gizemlerinden biri olan Gerald Cotten’ın ani ölümü ve QuadrigaCX borsası skandalından bahsedeceğiz.

Artık kabullendik. Kripto para dünyası büyük kazançların olduğu kadar büyük kayıpların da olduğu bir piyasa.

Hâl böyle olunca, kripto para piyasasında yatırımcıların bir anda servetlerini kaybettiği çeşitli skandallara rastlamak mümkün.

Kanada'nın en büyük borsalarından QuadrigaCX’in iflası da büyük bir skandalı beraberinde getirmişti.

Gerald Cotten tarafından kurulan QuadrigaCX, 2013 yılında faaliyete geçmişti.

Kripto para birimlerine olan ilgi arttıkça, QuadrigaCX’in kullanıcı sayısı ve işlem hacmi de hızla yükselmiş ve onu Kanada’nın en büyük kripto para borsalarından biri yapmıştı.

Ancak her şey bu kadar güzel giderken, beklenmeyen bir ölümün yaşanması yatırımcılar açısından büyük bir felakete yol açacaktı.

2018 yılı aralık ayında, Gerald Cotten’ın balayı için Hindistan’a gittiği sırada Crohn hastalığı nedeniyle aniden hayatını kaybetmesi büyük bir felaket yarattı.

Çünkü borsanın kurucusu Cotten platform üzerindeki tek kontrol sahibiydi.

Yani, QuadrigaCX’in tüm şifrelerini ve erişim bilgilerini bilen tek kişi Cotten’dı.

Bu sebeple, Cotten’ın ölümüyle borsaya ilişkin tüm şifreler ve bilgiler de mezara girdi…

Bu durum borsada tutulan yaklaşık 190 milyon dolar değerindeki kripto paraya erişilememesine sebep olarak yatırımcılar arasında büyük bir panik yarattı.

Olayın ardından, borsanın mali yapısının yetersiz olduğu ve iyi yönetilmediği de ortaya çıktı ve bu kriz atlatılamayarak borsa iflas etti.

Cotten’ın ölümünün düzmece olduğu ile ilgili çeşitli spekülasyonlar da medyada yer buldu.

Gerald Cotten’ın ölümünden sonra pek çok insan bu olayın bir dolandırıcılık olduğunu düşünmeye başladı.

Cotten’ın ölümüne dair belgelerin eksikliği, ölümün Hindistan’da gerçekleşmiş olması ve borsanın şifrelerinin sadece onun tarafından bilinmesi, şüpheleri körükledi.

Hatta bazı komplo teorisyenleri, Cotten’ın aslında ölmediğini ve milyonlarca dolarlık kripto parayla yeni bir hayata başladığını öne sürdü.

Özetle, QuadrigaCX skandalı kripto para dünyasında güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sererek arkasında büyük bir soru işareti bıraktı.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: