Microsoft, OneDrive kullanıcılarını çok sevindirecek bir güncelleme yapacağını açıkladı. Buna göre maksimum depolama alanı, yakında 10 TB'a kadar çıkacak.

Microsoft’un Google Drive benzeri hizmeti OneDrive, kullanıcılara bulut depolama hizmeti sunuyordu. Hem ücretsiz hem de ücretli olarak kullanılabilen bu hizmette şu anda maksimum 2 TB’a kadar depolama alanına ulaşmak mümkündü.

Ancak şirket, 2 TB’ın da yetmediği kullanıcıları çok sevindirecek bir açıklama yaptı. OneDrive’daki depolama sınırının yakında artırılacağı açıklandı.

10 TB’a kadar çıkabilecek

Microsoft tarafından OneDrive’a özel gerçekleştirilen bir etkinlikte yapılan duyuruya göre şirket, yakında hizmetin maksimum depolama sınırını 5 TB’a, hatta 10 TB’a kadar çıkarmayı planlıyor. Bu yeni sistemin, yıl bitmeden kullanıma sunulacağı belirtilmiş.

Önceden Office 365 (şu anda ismi Microsoft 365) aboneliği kullanıcılara OneDrive’da sınırsız depolama sunuyordu. Ancak bu durum, onlarca terabaytlık veri yükleyip hizmeti kötüye kullananlar nedeniyle değiştirilmişti ve 2 TB’lık sınır getirilmişti.

Yeni sistem hakkında bildiklerimiz maalesef şimdilik bu kadar. Tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Ayrıca farklı bir abonelikle mi geleceği yoksa şu anki aboneliklerin mi güncelleneceği bilinmiyor.

Şirketin OneDrive’ın ücretsiz versiyonunu güncelleyip güncellemeyeceği de belli değil. Ücretsiz versiyonda kullanıcılara yalnızca 5 GB’a kadar depolama alanı sunuluyor. Bu da hâliyle yeterli olmayabiliyor. Ücretli aboneliklerin Türkiye’deki fiyatları ise 3 bin TL’ye kadar çıkıyor. 100 GB sunan Microsoft 365 Temel üyeliğinin fiyatı yıllık 779 TL. Bireysel aboneliğinki 2.299 TL iken aile aboneliği ise 3.099 TL’ye satılıyor.