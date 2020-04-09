OnePlus 8 Pro İle Çekilen Gece Fotoğrafları Paylaşıldı

OnePlus CEO'su Pete Lau, şirketin yeni nesil amiral gemisi telefonu OnePlus 8 Pro ile çekilen gece fotoğraflarını paylaştı. Lau, ayrıca OnePlus 8 Pro'nun kamera performansını, başka bir amiral gemisiyle kıyasladı.

OnePlus 8 Pro, megapiksel sayısı yerine daha büyük piksellere oynayarak 48 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş açılı kamera kullanıyor. OnePlus CEO'su Pete Lau, OnePlus 8 Pro ile çekilen gece fotoğraflarını paylaştı ve cihazın kamera performansına dair ilk bakış sundu.

Lau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda OnePlus 8 Pro ile çekilen fotoğrafları, bir başka amiral gemisi telefonla çekilen fotoğraflarla karşılaştırdı. Görüntülerde ultra geniş çekim, 12 MP çözünürlüğe ayarlanmış, ancak diğer telefonun ne olduğu EXIF bilgisi kaldırıldığından dolayı bilinmiyor. OnePlus 8 Pro, karanlık alanlarda diğer telefona göre çok daha fazla ayrıntı ortaya koyuyor.

Geniş Açı: OnePlus 8 Pro (solda) ve diğer amiral gemisi (sağda)

Geniş açının yanı sıra telefoto kameralarının performansını ölçen iki fotoğraf daha paylaşıldı. OnePlus 8 Pro, fotoğraf çözünürlüğü 3 MP civarında olan 8 MP'lik bir kamera sensörüne sahip. Telefoto kamera performansında da OnePlus 8 Pro'nun diğer amiral gemisine göre daha yüksek detay seviyesi ve daha aydınlık bir görüntü sunduğu görülüyor.

Telefoto: OnePlus 8 Pro (solda) ve diğer amiral gemisi (sağda)

Lau ayrıca OnePlus 8 Pro ile kaydedilen kısa bir video da yayınladı. Video, kameranın dinamik aralığını test etmek için arka planda güneşle çekilen farklı bir sahne içeriyor. Ayrıca video, telefonun görüntü sabitleme konusundaki iddiasını da gözler önüne seriyor.

OnePlus 8 Pro ile çekilen video

OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8, 14 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak. OnePlus 8'de daha eski bir 48 MP sensör (IMX586 vs. IMX689) bulunacak ve telefoto kamera yer almayacak.