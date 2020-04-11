OnePlus 8 Pro’nun Kilit Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Çıkışına artık çok az bir süre kalan OnePlus 8 serisinin Avrupa’daki satış fiyatları ortaya çıkmıştı. Bu sefer ise serinin pahalı modeli olan OnePlus 8 Pro’nun donanım özellikleri ortaya çıktı.

Cihazlarına sunduğu uzun süreli yazılım desteği sayesinde akıllı telefon dünyasında Android kanadının güçlü isimlerinden bir tanesi olan OnePlus’ın OnePlus 8 serisini piyasaya sürmesine çok az bir süre kaldı.

Tabii OnePlus 8 serisinin çıkış tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro varyantlarının fiyatı ortaya çıkmıştı. Bugün ise ortaya çıkan yeni bir görselle birlikte OnePlus 8 Pro’nun bazı donanım özellikleri ortaya çıktı.

OnePlus 8 Pro’nun ortaya çıkan donanım özellikleri

Yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz üzere cihazda 12 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanı bulunuyor. Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacak olan telefonun 120 Hz, 6,78 inç bir ekranı bulunacak.

Cihazın arka tarafında dört kamera yer alacak. Cihazın arka tarafında 48 MP ana sensör, 48 MP geniş açılı sensör, 8 MP yakınlaştırma sensörü ve 5 MP kamera yer alacak. Ön tarafta ise 16 MP’lik selfie kamerası bulunacak. OnePlus 8 Pro’da Android 10 temelli Hydrogen OS 10.5.2.IN.11 önceden yüklü bir şekilde gelecek.

4.510 mAh bataryaya sahip olacak olan cihazın, 30 W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi özellikleri de bulunacak. IP68 sertifikası olan OnePlus 8 Pro’da NFC ve Wi-Fi 6 da yer alacak. Ayrıca şirket, OnePlus 8 serisinde beşinci nesil AG cam işlemeyi de kullandıklarını açıklamıştı.

OnePlus 8 Pro özellikleri