Güvenilir kaynaklara göre OnePlus, Nord serisine bir akıllı telefon modeli daha eklenecek ve bu model de orta segmente hitap edecek. Orta seviye bir Snapdragon yonga seti ile desteklenmesi beklenen modelin yeni adı, OnePlus N1 5G olacak.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz aylarda yeni akıllı telefonu OnePlus Nord 10 5G’yi tanıtmış ve tam bir fiyat perfomansı ürünü olarak nitelendirilen bu telefon, büyük övgüler almaya başlamıştı.

Nord serisinde hali hazırda 3 farklı model bulunurken, şirketin dördüncü bir model daha çıkaracağı ortaya çıktı. Nord N1 5G adı verilecek bu telefon, Nord serisinde orta sınıf akıllı telefon modeli olarak satışa sunulacak.

OnePlus N1 5G'nin bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor

OnePlus Nord N10 5G ve OnePlus Nord N100, şirketin orta ve üst segment telefonları olarak tanıtılmıştı ve her iki model de gerçek bir fiyat performans canavarı olarak gösterilmişti. OnePlus, Nord serisinde bütçe dostu telefonlara bu modellerle yer vermişti ve şirketin başka bir fiyat performans ürünü çıkarması beklenmiyordu. Ancak görünen o ki şirket, piyasaya yine 399 dolar bandında olacak yeni bir model daha sunacak ve söylenenlere göre bu telefon direkt Nord N10'un yerini alacak.

Yeni modelin donanımına dair bir detay paylaşılmadı, ancak Nord N1 5G’nin orta sınıf Snapdragon yonga setiyle desteklenmesi bekleniyor. Şirket, önümüzdeki Mart ayında heyecanla beklenen OnePlus 9 modelini tanıtmaya hazırlanıyor ve lansmanda yeni bir akıllı telefon duyurusunun yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil ancak bazı kaynaklara göre yeni model 2021 senesinin sonlarına doğru satışa sunulacak.