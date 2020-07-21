Bugün düzenlenen etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus Nord’u tanıtan OnePlus, telefonla birlikte OnePlus Buds kulaklığını da tanıttı. OnePlus Buds, segmentinin en hesaplı kulaklıklarından birisi olacak.

Akıllı telefon endüstrisinde yoluna büyük başarılarla devam eden OnePlus, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi OnePlus Nord’u tanıtmıştı. Ancak etkinlikte tanıtılan tek yeni OnePlus ürünü bu akıllı telefon değildi. Şirket, OnePlus Nord’la birlikte yeni kablosuz kulaklığı OnePlus Buds’ı da tanıttı.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan basın görsellerini gördüğümüz OnePlus Buds, bugünkü tanıtımıyla birlikte tüm ilgiyi üstüne toplamayı başardı. OnePlus’ın yeni kulaklığı, sunduğu özelliklerin yanı sıra aynı zamanda True Wireless kulaklıklar arasında en hesaplı kulaklıklardan birisi olacak.

OnePlus Buds özellikleri:

Elbette OnePlus Buds ucuz bir seçenek olacağından dolayı diğer True Wireless kulaklıklarda aranan bazı özelliklerden yoksun olacak. OnePlus Buds’ın yoksun olacağı özellikler arasında gürültü engelleme, silikon kulaklık uçları ve kablosuz şarj özelliği de bulunacak.

OnePlus’un bu kulaklığıyla sunacağı bir artı da bulunuyor. OnePlus Buds kulaklık, şirketin açıklamasına göre tek şarjla 7 saatlik kullanım sunuyor. Kutu da işin içine girince kulaklığın 30 saat boyunca kullanılabileceğini belirtelim. Bununla birlikte kulaklık yalnızca 10 dakikalık şarjla 10 saatlik kullanım süresini de kullanıcılarına sunacak. Kulaklığı ve kutusunu tamamen şarj etmekse 80 dakika sürecek.

OnePlus’ın yeni kulaklığı OnePlus Buds, çok daha iyi çevresel ses sunabilmek için Dolby Atmos desteğine sahip olacak. Bunun yanı sıra kulaklık, hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu belirten IPX4 suya dayanıklılık sertifikasını taşıyor.

OnePlus’ın True Wireless kulaklığı OnePlus Buds, gri, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Kulaklıklar bugünden itibaren ön siparişle satın alınabilir hale geldiler. ABD’de 79 dolardan (yaklaşık 620 TL) ve Avrupa’da 89 eurodan (yaklaşık 700 TL) satışa çıkan kulaklığın Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor.